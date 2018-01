Gewalt gegen Frauen Regisseur Wedel wird versuchte Vergewaltigung in Bad Kissingen vorgeworfen

Der Regisseur Dieter Wedel hat Ende 1980 für mehr als einen Monat im Steigenberger-Hotel in Bad Kissingen gewohnt. Das bestätigte eine ehemalige Hotel-Mitarbeiterin. In der Zeit soll er versucht haben, die Schauspielerin Esther Gemsch zu vergewaltigen.

Dass der Regisseur Dieter Wedel Ende 1980 im Steigenberger-Hotel in Bad Kissingen gewohnt hat, hat eine ehemalige Mitarbeiterin, die damals an der Hotelrezeption gearbeitet hat, gegenüber dem BR bestätigt. Sie möchte namentlich nicht genannt werden.

Wedel soll Schauspielerin massiv verletzt haben

Die Schauspielerin Ester Gemsch wirft Wedel vor, dass der Regisseur sie im Hotel in Bad Kissingen massiv verletzt habe. Laut der Wochenzeitung "Die Zeit" sei Wedel nach wiederholten Aufforderungen zum Sex Gemsch gegenüber am 12.12.1980 gewalttätig und beleidigend geworden und habe die Schauspielerin erheblich verletzt. Wedel habe Gemsch eine Dreiviertelstunde lang gewalttägig bearbeitet, obwohl sie sich mit allen Mitteln gewehrt und geweint habe und ihre Erstickungsangst für Wedel erkennbar gewesen sei, zitiert "Die Zeit" ein Schreiben von Gemschs Anwälten.

"Er setzte sich rittlings auf mich, packte meinen Kopf bei den Haaren und schlug ihn immer wieder aufs Bett, einmal auch an die Wand und dann einmal auf die Bettkante." Esther Gemsch in der Zeit

Dabei sei sie so hart auf die Bettkante geprallt, dass sie sich nicht mehr habe bewegen können und schließlich wegen der Verletzungen den Dreh abgebrochen habe, so Gemsch. Sie habe ein schweres Nacken-Schulter-Arm-Syndrom erlitten und habe sich in einem "außerordentlich schlechten physischen und psychischen Zustand befunden," so "Die Zeit".

Hotelmitarbeiterin hat von versuchter Vergewaltigung nichts mitbekommen

Laut der ehemaligen Mitarbeiterin des Steigenberger Hotels hatte Wedel den Film "Bretter, die die Welt bedeuten" unter anderem im Hotel und im Bad Kissinger Kurtheater gedreht. Von einem Übergriff habe sie nichts mitbekommen und es habe auch "keine Gerüchteküche" unter den Mitarbeitern gegeben, sagt die Frau gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Das Hotel wurde vor wenigen Jahren abgerissen.

Vorwurf gegen Wedel: viele Fälle sexueller Belästigung

In der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit" erheben Frauen weitere schwere Vorwürfe gegen den 75-jährigen Fernsehregisseur Dieter Wedel. Eidesstattlich versichert werden diese von Esther Gemsch und Ute Christensen. Die mutmaßlichen Vorfälle sollen sich alle Anfang der 1980er Jahre bei den Aufnahmen zur Serie "Bretter, die die Welt bedeuten" im bayerischen Bad Kissingen ereignet haben.

"Gemobbt und gedemütigt"

Die Schauspielerin Ute Christensen, die Gemschs Rolle übernahm, berichtet in der "Zeit", dass sie Wedels Einladung, auf sein Hotelzimmer zu kommen, ausgeschlagen habe und daraufhin von dem Regisseur derart gemobbt und gedemütigt worden sei beim Dreh, dass sie mit einem Nervenzusammenbruch in die Klinik gekommen sei. Sie sei damals schwanger geworden und habe ihr Kind verloren. Eine weitere Schauspielerin berichtet anonym, dass Wedel sie 1975 in einem Auto vergewaltigt habe.

Kein Kommentar von Wedel

Dieter Wedel hat mit Hinweis auf seinen Gesundheitszustand zu diesen erneuten Vorwürfen keine Stellung bezogen.

Münchner Staatsanwaltschaft prüft neuen "Zeit"-Bericht

Die Münchner Staatsanwaltschaft wird die neue Veröffentlichung der "Zeit" mit den Vorwürfen gegen Wedel prüfen. Dies teilte eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Frauen hätten sich im Zusammenhang mit Wedel bei der Münchner Staatsanwaltschaft bisher nicht gemeldet.

Die Münchner Staatsanwaltschaft geht bislang einem Anfangsverdacht nach: Es geht um einen Fall, der am 3. Januar im Zeit-Magazin veröffentlicht wurde. Darin hatte eine frühere Schauspielerin berichtet, Wedel habe sie 1996 in einem Münchner Hotel zum Sex genötigt. Die Schauspielerin war damals 27 Jahre alt. Gerechnet ab ihrem 30. Lebensjahr wäre die Tat laut Gesetz nach 20 Jahren verjährt, demnach im kommenden Jahr.