Regensburger Domspatzen Abschlussbericht zu Missbrauchsfällen

Für Opfervertreter Peter Schmitt ist der Abschlussbericht des Regensburger Rechtsanwalts Ulrich Weber ein großer Schritt: "Nach vielen Jahren ist damit das Ziel einer umfangreichen Aufklärung der Missbrauchsfälle zwischen 1949 und 1992 erreicht", sagt der 56-Jährige. Er meint die Dunkelziffer all jener anonymen Männer, die als Buben Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen wurden.

Immer mehr Opfer melden sich

Opfervertreter Peter Schmitt (l) und Alexander Probst

Allein bis Herbst 2016 hatten sich über 420 Betroffene an den Rechtsanwalt gewandt. Sollten sich deren Schilderungen als plausibel erwiesen haben, dürfte die Zahl der Opfer also nochmals höher liegen als bisher bekannt. Weber selbst hatte in der Vergangenheit die Zahl von bis zu 700 Betroffenen in den Raum gestellt. Das wären also doppelt so viele, wie in Webers Zwischenbericht vom Januar 2016. Demzufolge wurden 231 Jungen zwischen der Nachkriegszeit und den frühen Neunzigerjahren Opfer körperlicher Gewalt, sexuell missbraucht wurden mindestens 50 Kinder:

"Die Bandbreite der sexuellen Übergriffe reicht nach Aussage der Opfer von Streicheln bis hin zur Vergewaltigung. Die Misshandlungsfälle beziehen sich unter anderem auf Prügelattacken bis zum ‚blutig Schlagen‘, Schlagen mit Stock oder diversen Gegenständen wie Siegelring oder Schlüsselbund, Flüssigkeitsentzug und Zurschaustellung von Bettnässern, Zwang zur Essensaufnahme oder Verweigerung von Nahrung." Zwischenbericht zur Aufklärung der Missbrauchsfälle bei den Regensburger Domspatzen, 8. Januar 2016

Dabei richtete sich die überwiegende Zahl der Vorwürfe gegen eine kleine Gruppe von Beschuldigten. Maßgeblich zugetragen haben sollen sich die Fälle in Einrichtungen der Domspatzen in Etterzhausen und Pielenhofen, wo der Chor erst eine Vor- und später eine Grundschule unterhielt.

Wer sind die Verantwortlichen? Wer hat davon gewusst?

Georg Ratzinger Welche Rolle der ehemalige Domkapellmeister Georg Ratzinger bei all dem spielte, ist bis heute nicht ganz geklärt. Auch auf diese Frage erhoffen sich Beobachter Antworten.

Der Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI. leitete den Chor von 1964 bis 1994, also in jener Zeit, in der sich die meisten Missbrauchsfälle ereignet haben. Weber kam bei der Vorstellung seines Zwischenberichts zu dem Schluss, dass Ratzinger zumindest von Fällen körperlicher Gewalt hätte wissen müssen. Ratzinger selbst sprach später davon, dass Prügel zur damaligen Zeit in vielen Erziehungsbereichen üblich gewesen seien. Schuldirektor und Präfekten Zeugenaussagen weisen darauf hin, dass verschiedene Präfekten, Geistliche und der damaligen Direktor Johann Meier an den Misshandlungen beteiligt waren oder davon gewusst haben.

Laut Zwischenbericht des Sonderermittlers waren für Direktor Meier Prügel und Gewalt gegen die Schüler Teil eines angemessenen Erziehungsstils. Als der Stiftungsvorstand 1975 signalisierte, dass solche Maßnahmen nicht geduldet würden, forderte Maier, Regensburg möge sich an Etterzhausen orientieren und nicht umgekehrt. 1987 erhob der Gesamtstiftungsvorstand erhebliche Vorwürfe gegen den Direktor, die dieser allerdings abstritt. Personelle Konsequenzen blieben aus.

1977 wurde ein Mitarbeiter in Regensburg fristlos entlassen, weil er nach Zeugenaussagen Schülern „in den Schritt gefasst“ habe. Das Bistum Regensburg Bis heute werfen Opfer dem Bistum Regensburg vor, die Vorfälle jahrelang verschwiegen zu haben. Die Kritik richtet sich in erster Linie an Regensburgs ehemaligen Bischof, Gerhard Ludwig Müller, der jüngst sein Amt als Präfekt der Glaubenskongregation in Rom aufgeben musste. Während Müllers Regensburger Zeit kamen die ersten Missbrauchsfälle ans Licht.

Die Opfer und ihre Vertreter

Im März 2010 war der Hamburger Regisseur und ehemalige Domspatz, Franz Wittenbrink, einer der Ersten, der sich öffentlich zu den Missbrauchstaten äußerte. Auch die beiden Opfervertreter Alexander Probst und Peter Schmitt wandten sich bereits 2010 an das Bistum – jedoch ohne dass ihnen ein Gespräch angeboten worden wäre. Deshalb begannen ehemalige Domspatzen in der Öffentlichkeit nach Unterstützung für ihren Kampf um Anerkennung zu suchen.

Die Erlebnisse von Peter Schmitt liegen gut 50 Jahre zurück. Was damals in der Vorschule in Etterzhausen bei Regensburg passierte, begleitet ihn bis heute: „Ich wurde so gewürgt, dass ich dachte, ich erlebe den nächsten Tag nicht. Das ist ein Punkt, der mich in meinen Träumen beschäftigt. Auch unter schweren Prügeleien leide ich nach wie vor. Ich kann das nicht vergessen.“

Opfer kritisieren Haltung des Bistums

Als im Jahr 2010 die ersten Missbrauchsvorwürfe bekannt wurden, legte das Bistum erste Berichte zu sexuellem Missbrauch und Körperverletzungen vor, die vor allem auf Aktenmaterial und strafrechtlichen Urteilen basierten. Opfer beschwerten sich in diesem Zusammenhang wiederholt, nicht angehört worden zu sein.

In einem umstrittenen Hirtenwort warf Gerhard Ludwig Müller den Medien eine Kampagne gegen Kirche und Bistum vor. Müllers Argumentation: Viele der Fälle seien bereits strafrechtlich aufgearbeitet worden.

"Wir alle sind erschüttert über Berichte von sexuellem Missbrauch, der sich in den letzten 60 Jahren in katholischen Einrichtungen für Jugendliche ereignet hat. Dabei handelt es sich vor allem um Fälle, die zu ihrer Zeit bereits strafrechtlich und kirchenrechtlich geahndet worden sind. Seit den letzten Monaten kommen nun auch Vorfälle zur Anzeige, die bislang unbekannt waren und daher erst jetzt aufgeklärt werden können. Zu Unrecht wird von interessierter Seite der Vorwurf erhoben, die Verantwortlichen für die Personalführung hätten ohne Rücksicht auf die Opfer systematisch diese Vergehen vertuscht." Hirtenwort des damaligem Bischofs von Regensburg, Gerhard Ludwig Müller, 21.03.2010

Erst Müllers Nachfolger, Bischof Rudolf Voderholzer, trieb die Aufarbeitung in Regensburg voran. Er sprach persönlich mit Opfern und räumte in einer Predigt im Januar 2016 ein, dass "die in der Vergangenheit immer wieder unternommenen Versuche einer Selbstkorrektur zu wenig wirksam" gewesen seien. Für die Taten gebe es keine Rechtfertigung.

Der lange Weg der Aufarbeitung

Parallel zur Arbeit des Rechtsanwalts befasste sich ein eigens gegründetes Gremium mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Das Aufarbeitungsgremium, dem unter anderem Bischof Voderholzer, der Domspatzen-Internatsdirektor Rainer Schinko, sowie Betroffene angehören, hat sich auf ein Vier-Säulen-Konzept geeinigt.

Peter Schmitt bezeichnete die Ergebnisse in einem jüngst veröffentlichen Interview mit der deutschen Presseagentur als „sehr passable Lösung“, zumal es aufgrund von Verjährungsfristen schwierig geworden sei, Ansprüche auf dem Rechtsweg geltend zu machen.

Man wolle das Leid der Opfer anerkennen. Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer sprach davon, dass das Bistum nichts ungeschehen machen könne, aber zeigen wolle, dass es das Leid der Opfer sehe und anerkenne.

Die dunkle Seite der katholischen Kirche: Domspatzen kein Einzelfall

2010 wurde nicht nur der Skandal um sexuellen Missbrauch und körperliche Gewalt bei den Regensburger Domspatzen bekannt. Auch in anderen Einrichtungen der katholischen Kirche in Deutschland wurden Kinder misshandelt und vergewaltigt. Es handelt sich um Fälle, die zum Teil erst nach Jahrzehnten bekannt wurden.

