Facebook Was es mit dem Regenbogen-Emoji auf sich hat

Die Regenbogenflagge ist das Symbol der LGBTQ-Gemeinschaft, also für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und queere Personen. Um gegen die Diskriminierung dieser Gruppen ein Zeichen zu setzen, wird in einigen Ländern den ganzen Juni über der "Pride Day" begangen. Aus diesem Anlass hat Facebook die Regenbogen-Flagge als Emoji eingeführt, das man unter Beiträge setzen kann, anstelle beispielweise eines Like-Daumens.

Kein Regenbogen-Emoji in Russland und anderen Ländern

In den USA, wo der Pride Day besonders intensiv gefeiert wird, hat jeder Facebook-User von Haus aus die Möglichkeit, die Regenborgenfahne zu benutzen. In Deutschland muss man hierfür eine bestimmte Seite liken und zwar "LGBTQ@Facebook". Es gibt allerdings Länder in denen man die LGBTQ- Flagge weder sehen, noch nutzen, noch freischalten kann, das haben User aus Ländern wie Russland, Algerien oder Malaysia angemerkt. Facebook hält sich dazu bedeckt und hat lediglich bekannt gegeben, dass es sich bei der Aktion mit der Regenbogenfahne um einen Test handeln würde.

Ein Mini-Feature als Politikum

In der Community gibt es deswegen Kritik an Facebook. Vor allem wird moniert, dass es vor einige Wochen ja beim Muttertag eine lila Blume als Reaction gab und zwar weltweit und auch ohne, dass man sich zuvor als Fan von Müttern outen musste. Facebook falle das Bekenntnis zur LGBTQ-Bewegung also doch nicht so einfach, der Konzern handle opportunistisch, so die Vorwürfe. Der Fall zeigt also vor allem eines: Für einen weltumspannenden Konzern können auch vermeintliche Kleinigkeiten schnell zu einem Politikum werden können.