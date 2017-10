Ein geschenkter Feiertag Reformationstag 2017 - warum feiern wir?

Vor 500 Jahren soll Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben. Das veränderte die Welt. Grund genug den Reformationstag heute einmalig als bundesweiten staatlichen Feiertag zu begehen.

Die Idee stammt von der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie kam bei den Bundesländern, die für Feiertage zuständig sind, gut an. Schon vor fünf Jahren sprachen sich die Regierungschefs der Länder dafür aus, das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 mit einem einmaligen staatlichen Feiertag am 31. Oktober zu begehen. Denn darin waren sich Theologen und Politiker einig: Die Reformation hat Deutschland, Europa und die Welt grundlegend verändert.

Ein welthistorisches Ereignis

Nicht nur, dass es zu einer Spaltung der Kirche kam - auch das politische und gesellschaftliche Kräftegleichgewicht in Europa änderte sich grundlegend. Der Berliner Historiker Heinz Schilling und Lutherbiograph hat diese große Bedeutung der Reformation schon früh in der Diskussion über das Jubiläum angemerkt.

"Alles, was sich von Europa aus entwickelt hat - Menschenrechte, Toleranz, Hinwendung zu Minderheiten - hat sich daraus ergeben. Mit Luther ist dieser einheitliche Kern des Christentums aufgebrochen. Luther hat die Sprengung der Einheit auf sich genommen, um die Freiheit des Christentums, die dann zu einer Freiheit weit über das Christentum heraus entwickelt hat, zu sichern." Historiker Heinz Schilling

Bundesregierung und Bundesländer wollen mit dem bundesweiten Feiertag deutlich machen, dass die Reformation kein allein kirchliches Ereignis war, sondern eines, das die gesamte Gesellschaft und auch den modernen, freiheitlich-demokratischen Staat bis heute beeinflusst. Die Länder beschlossen also entsprechende Sonderregelungen, um das "welthistorische Ereignis" , wie es Bayerns Innenminister Joachim Herrmann formuliert, mit einem einmaligen Feiertag zu würdigen.

Feiertag auf Dauer?

Nicht alle Bundesländer mussten eigene Regelungen treffen. In den fünf ostdeutschen Bundesländern, wo die meisten Lutherstätten liegen, gehört der Reformationstag ohnehin zum Kanon der jährlichen Feiertage, auch wenn insgesamt viel weniger Menschen einer Kirche angehören. In Kirchenkreisen diskutiert man jetzt, ob die Chance besteht, den Reformationstag dauerhaft als bundesweiten Feiertag zu verankern.

