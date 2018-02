Datenschützer alarmiert Reform des Polizeiaufgabengesetzes

Die Staatsregierung stellt bei der Erneuerung des Polizeiaufgabengesetzes die Prävention in den Vordergrund - also die Verbrechensvermeidung. Das Problem: Mit den neuen Möglichkeiten wird die Polizei zu einer "gigantischen Überwachungsbehörde“ - so die Kritiker.

Von: Peter Kveton