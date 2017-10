Referendum in Italien Lombardei und Venetien stimmen für mehr Autonomie

Ziel erreicht - das steht für den Präsidenten der Region Venetien, Luca Zaia, fest: 98,1 Prozent der Wähler haben in seiner Region beim Referendum über mehr Autonomie mit Ja gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,2 Prozent - das Quorum ist also erreicht, das Referendum gültig. Entsprechend überschwänglich war Zaia nach der Schließung der Wahllokale:

"Das hier ist der Big Bang der institutionellen Reformen. Ich freue mich daran zu denken, dass diese Region diesen Big Bang hervorbringt. Die Menschen aus Venetien gewinnen, ihr Gemeinschaftssinn gewinnt, der Wille, Herr im eigenen Haus zu sein, gewinnt. Es gibt den Wunsch, auszudrücken, dass man im Einklang mit der Verfassung Reformen durchführen kann." Luca Zaia, Präsident der Region Venetien

Regionen wollen weniger Steuern zahlen

Zaia, der der rechtspopulistischen Lega Nord angehört, verspricht: Schon bald werde seine Region einen Gesetzesvorschlag vorlegen - darin: Die Forderung nach mehr Kompetenzen, nach mehr Autonomie von der Zentralregierung. Die Lega Nord hat die Referenden vorangetrieben; wie so oft geht es vor allem ums Geld: Das wirtschaftsstarke Venetien hat, wie auch die Lombardei, das Gefühl, zu viele Steuern an den Zentralstaat zu zahlen - und zu wenig zurückzubekommen.

"Das Signal des Volkes ist angekommen. Wir fordern den Steuer-Föderalismus, wir fordern 90 Prozent unserer Steuern." Luca Zaia, Präsident der Region Venetien

Auch der Präsident der Lombardei, ebenfalls von der Lega Nord, sieht das Ergebnis des Referendums in seiner Region als, Zitat: ein historisches Mandat, das die Millionen von Lombarden erteilt haben, um wahre Autonomie zu erhalten. Allerdings haben in der Lombardei, in der es kein Quorum gibt, deutlich weniger Menschen abgestimmt als in Venetien: Die Wahlbeteiligung wird auf 38 bis 39 Prozent geschätzt, darunter etwa 95 Prozent Ja-Stimmen. Geschätzt deshalb, weil immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind: Die Lombardei hat erstmals elektronisch, mit Hilfe von Tablets abgestimmt - und bei der Auszählung gibt es technische Probleme.

Abstimmungen nicht bindend

Roberto Maroni, Präsident der Lombardei

Rund 50 Millionen Euro hat es allein in der Lombardei gekostet, das Referendum durchzuführen. Viel zu viel, sagen die Kritiker der Referenden. Sie halten die Abstimmungen für überflüssig, denn: Sie sind zwar legal, aber nicht bindend, und auch nicht zwingend. Das heißt: Die Regionen hätten auch ohne die Wählerbefragungen Verhandlungen über mehr Autonomie mit der Zentralregierung in Rom durchführen können. Enzo Moavero Milanesi, ehemaliger italienischer Minister und Rechtswissenschaftler sagt: Die beiden Referenden in Italien lassen sich keinesfalls mit dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien vergleichen:

Es gibt keine Parallelen, was die Legalität, also den Einklang mit der Verfassung angeht. Und auch was die Fragestellung angeht: Hier geht es nicht um Unabhängigkeit, sondern nur um größere Autonomie innerhalb des Rahmens, den die italienische Verfassung vorgibt. Es sind also zwei absolut verschiedene Situationen (23 sek)

Lega Nord hofft auf Gunst der Wähler

Doch Venetien und die Lombardei erhoffen sich durch die Ergebnisse mehr Rückendeckung für die Verhandlungen mit der Zentralregierung in Rom, die bis jetzt nicht unbedingt Bereitschaft erkennen hat lassen, den Regionen mehr Autonomierechte zuzugestehen. Und: Die rechtspopulistische Lega Nord dürfte darauf spekulieren, dass sie mit den von ihnen vorangetriebenen Referenden bei den Wählern im Norden punkten kann - schließlich stehen in Italien Parlamentswahlen an, voraussichtlich im Frühjahr des kommenden Jahres.