Rechte Hetze im Netz Cypercops gegen Extremismus

Rechtsextreme nutzen das Internet in vielerlei Hinsicht: sie bewerben Aktionen, verbreiten Falschmeldungen und hetzen gegen Flüchtlinge und Politiker. Burkhard Körner, der Präsident des bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz, beobachtet, dass sich Rechtsextreme zunehmend erst im Internet kennenlernen, zum Teil dort radikalisieren, sich in das so genannte Darknet zurück ziehen und sich erst Monate später tatsächlich treffen und Anschläge planen.

Der Verfassungsschutzpräsident berichtet im Landtag auch, dass häufig Menschen, die nicht als Rechtsextreme bekannt sind und kein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben, im Netz durch Hasskommentare auffallen. Dazu gehören auch AfD-Politiker.

"Wir beobachten zwar die AfD nicht als Ganzes, aber wir beobachten durchaus Einzelpersonen innerhalb der AfD, die diese teilextremistische Ideologie verfolgen." Burkhard Körner, Präsident des bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz

Polizei setzt auch im Netz auf Streife

Stefan Ziegler, der Leiter des Fachbereiches Kriminalpolizei im Innenministerium betont die Bedeutung der Aufklärungsarbeit:

"Man muss den Internetusern klarnmachen: Im Internet, da darf man nicht alles. Das ist nicht so, dass du unbeobachtet bist. Die Polizei ist schon da." Stefan Ziegler, Leiter Fachbereich Kriminalpolizei im Innenministerium

Nicht nur die Polizei, auch die Gesellschaft müsse gegen Hetze im Netz aktiv werden, betonten Oppositionspolitiker. Das Innenministerium will mit 71 zusätzlichen Internetpolizisten, so genannten Cybercops, gegen Extremismus im Netz vorgehen. Die CSU fordert außerdem, dass der Verfassungsschutz auch Zugriff auf Messenger-Dienste wie whatsapp haben müsste.