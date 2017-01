"Neo-Druiden" Bundesweite Razzien gegen Rechtsextreme

Mit Razzien in sechs Bundesländern ist die Bundesanwaltschaft gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vorgegangen. Die Verdächtigen aus der Szene der sogenannten "Neodruiden" sollen in Planungen eingetreten sein, bewaffnete Angriffe auf Polizisten, Asylbewerber und Juden zu begehen.

200 Polizeibeamte durchsuchten 12 Wohnungen in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Die Bundesanwaltschaft interessierte sich dabei für so genannte Neo-Druiden, die sich mit heidnischen Vorstellungen beschäftigen und sich an keltische Zauberer anlehnen.

Diese Szene der Neodruiden gilt eigentlich als unpolitisch. Offenbar hat sich aber ein Teil abgespalten, der als rechtsextrem gilt. Im Zentrum der Ermittlungen steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein sogenannter Reichsbürger. Möglicherweise hat sich eine terroristische Vereinigung gebildet - deshalb ermittelt die Bundesanwaltschaft.

Scharfe Schusswaffen und Munition gefunden

Bei den Durchsuchungen heute Morgen wurden laut SWR-Info in Brandenburg und in Schwetzingen bei Heidelberg scharfe Schusswaffen und Munition gefunden. Mindestens zwei Männer wurden festgenommen. Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Beschuldigte, einer von ihnen soll die Gruppe durch "Beschaffungshandlungen" unterstützt haben. Erkentnisse zu konkreten Anschlagsplanungen gibt es noch nicht. Die Verdächtigen sollen vorwiegend über soziale Medien miteinander vernetzt gewesen sein.

Ziel der Razzien sei gewesen, weitere Beweismittel für das tatsächliche Bestehen einer Vereinigungsstruktur sowie zu möglichen geplanten Straftaten zu gewinnen. Weitergehende Auskünfte machte die Bundesanwaltschaft am Morgen wegen noch andauernder Durchsuchungen nicht.