Schuld liegt oft bei den Radlern Fahrradunfälle in Bayern stark angestiegen

Es sind unerfreuliche Zahlen, die sich Markus Rinderspacher, der Fraktionschef der SPD, besorgt hat. 15 Prozent mehr Unfälle innerhalb von nur 4 Jahren.

"Alle 33 Minuten findet in Bayern ein Unfall statt an dem ein Fahrrad beteiligt ist.Tendenz: stark steigend. In zwei Drittel aller Unfälle sind die Fahrradfahrer selbst in der Verantwortung, selbst in der Schuld." Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionsvorsitzender

München bei den Unfällen vorne dran

In keiner Stadt gibt es mehr Unfälle als in München. Dort herrscht gerade in den Morgenstunden ein regelrechtes Verkehrschaos. Zeit, um über die Ursache der immer häufiger werdenden Unfälle zu sprechen, hat fast keiner. Alle sind in extremer Hektik. Diejenigen, die kurz Zeit haben, sind durchaus selbstkritisch:

"Das liegt wahrscheinlich daran, dass viele Fahrradfahrer wenig Rücksicht nehmen auf andere Fahrradfahrer und auf Fußgänger." Radfahrerin

"Die Leute werden aggressiver. Die fahren einfach, wie sie wollen – kreuz und quer auf der falschen Spur – wie sie Lust haben." Radfahrerin

Das können Autofahrer tun

Doch auch die motorisierten Verkehrsteilnehmer werden als Sündenböcke genannt. Vor allem das überhastete Türen aufreißen sorgt bei Radfahrern für waghalsige Aktionen. Zu schnelles Herausfahren aus Einfahrten und vor allem LKWs, die beim Abbiegen Radfahrer übersehen, verursachen die schlimmsten Unfälle: 68 Tote allein im letzten Jahr.

"Also ich wüsste jetzt nichts außer Rücksichtnahme, langsam fahren und Voraussicht, Achtsamkeit, wie man das verbessern kann – ich denke, durch Maßnahmen selber weniger als durch eigenes Verhalten." Radfahrerin

Armin Falkenheim vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) sieht die Schuld eher auf beiden Seiten:

"Hauptverursacher bei vielen Unfällen sind leider an vielen Stellen doch PKW und LKW. Aber richtig ist: Auch Radfahrer verhalten sich an vielen Stellen falsch und führen damit zu eigenen Gefährdungen. Da ist vor allem zu nennen, dass auf der falschen Seite geradelt wird oder dass zum Beispiel bei Rot nicht angehalten wird ... Festzuhalten ist aber auch, dass auch der Autoverkehr beim Rechtsabbiegen häufig nicht über die Schulter schaut, und dass LKW mit ihrem vermeintlich toten Winkel Radlfahrer oft übersehen - und das sind dann tödliche Unfälle. Hier spielt also tatsächlich vieles zusammen." Armin Falkenheim, ADFC

Mehr Fahrradwege gefordert

Sichere Angebote sind also nötig, so Falkenheim. Auch die Radfahrer in München fordern mehr und breitere Fahrradwege. Denn, so die einhellige Meinung, es gebe immer noch mehr als genug allzu enge Straßen, wo die Autos dicht an den Radlern vorbeizischen.

Eine Forderung, die Markus Rinderspacher übernimmt – und noch erweitert: Auch die Möglichkeit, dass Fahrradfahrer auf der Fahrbahn unterwegs sein können, weil sie dort gesehen werden, müsse wieder mehr Geltung bekommen, so der SPD-Politiker.

Eine Statistik ist besonders auffällig: Unfälle mit elektrisch betriebenen Fahrrädern haben sehr stark zugenommen.

Immer mehr E-Bikes

"Dramatisch, um 260 Prozent innerhalb weniger Jahre – das ist darauf zurückzuführen, dass es immer mehr elektromobile Fahrräder und pedelecs auf den bayerischen Straßen gibt, aber es zeigt auch, dass die Geschwindigkeiten mit e-Bikes ganz offensichtlich doch größer sind und manche Fahrradfahrer zu Beginn noch nicht so wirklich damit umzugehen wissen." Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionsvorsitzender

Auch wenn sie mit Elektrobikes noch lange nichts zu tun haben: Der SPD-Fraktionschef möchte die Verkehrserziehung von Kindern und Jugendlichen ausbauen. Aber letztlich zeigt die Unfallstatistik auch: Je mehr Radfahrer im Verkehr unterwegs sind, umso häufiger sind sie auch in Unfälle verwickelt - ihr Pech nur: Sie haben keine Knautschzone.