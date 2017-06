Anti-Smartphone-Bewegung "Lieben statt Liken!"

Das Kürzel RASF erinnert an radikale Gruppierungen, doch Gewalt liegt der "Radikalen Anti-Smartphone-Front" fern. Es sind eher knackige Sprüche, mit denen zwei Berliner ein Problembewusstsein schaffen wollen - "gegen den exzessiven Gebrauch von Smartphones" heißt es auf ihrer Website.

Ein Manifest gegen das allgegenwärtige Smartphone

Dort haben die beiden Initiatoren Wenzel und Benno ein "Manifest" veröffentlicht, welches dem Leser in gewisser Weise seine defizitäre bis degenerierte Lebenswelt im digitalen Universum vor Augen führen will: "Egal ob für Partnersuche, Gesundheit, Navigation, neue Musik, Kommunikation, den nächsten Urlaub oder das neue Buch, mittlerweile gibt es keinen Lebensbereich, der sich nicht durch eine neue App optimieren lassen würde. Selbst Kondome kann man heutzutage per Knopfdruck bei Amazon Dash bestellen. Allerdings wissen die Konzerne dadurch auch wie oft wir Sex haben, in welche Clubs wir gerne gehen, auf welchen Menschen wir heimlich stehen, welche Krankheiten wir haben, welche Musik uns gefällt und welche Bücher wir gerne lesen", konstatiert das Pamphlet.

Aber das "Manifest" erschöpft sich nicht in bloßem Geek-Bashing, sondern will auch Auswege aufzeigen - sofern man an einem Ausstieg aus der Welt allgegenwärtiger und ständig verfügbarer Information und Kommunikation interessiert ist: "Wir wollen stattdessen Smartphones zu dem machen was sie eigentlich sind: Ein nützliches Hilfsmittel zur Bewältigung des Alltags, mit dem wir Zeit sparen und nicht verschwenden."

"Ein Mensch der in den 1980ern ins Koma gefallen wäre und heute wieder aufwachen würde, könnte denken es sei eine Seuche ausgebrochen, die unsere Öffentlichkeit bis in den letzten Winkel infiziert hat, da überall und an jeder Ecke Menschen nur noch in ihren elektronischen Spiegel starren." RASF-Manifest

Widerspruch vom Startup-Magazin

Selbstredend erhalten die beiden Aktivisten nicht nur Zuspruch, hat das Smartphone doch auch viel Praktisches und Erleichterung in unser Leben gebracht. So sah sich das Startup-Portal "Gründerszene" bemüßigt, einige Thesen der RASF zu widerlegen beziehungsweise zu entkräften - schließlich ist ein Startup ohne App heutzutage kein Start-up.

So wird mit Bezug auf den "Manifest"-Auszug "Doch steigert das Ansehen von Katzenvideos beim gemeinsamen Restaurantbesuch mit der Familie wirklich unsere Lebensqualität?" die inflationäre Bemühung des Internet-Katzenvideo-Klischees kritisiert; man könne sich schließlich im Restaurant auch andere Videos auf seinem Smartphone ansehen. Zudem sei nicht das Smartphone selbst "in die entlegensten Winkel unseres Lebens vorgedrungen", sondern wir hätten es schon selbst dorthin "vordringen lassen".

Studie spricht für RASF

Dass der exzessive Gebrauch von Smartphones allerdings durchaus zu Problemen etwa auch gesundheitlicher Art führen kann, legt eine kürzlich veröffentlichte Studie der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler nahe. Sie zeigt einen deutlichen statistischen Zusammenhang von Schulproblemen, gestörtem Sozialverhalten, Schlaf- oder Angststörungen und der Nutzungsdauer digitaler Medien bei Kindern und Jugendlichen auf und mahnt ebenfalls zu einer sehr maßvollen Nutzung des Smartphones. Darin wären die CSU-Politikerin Mortler und die "Radikale Anti-Smartphone-Front" sich jedenfalls einig.