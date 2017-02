Tierrechtler gegen Tierzüchter Strafanzeige gegen Turbomäster

Sie heißen „Piétrain“, „COBB“ oder „BUT BIG Six“ – Schweine-, Hühner- oder Putenrassen, deren Zucht auf Hochleistung abzielt. Hier ein kurzer Auszug des züchterischen Fortschritts: Eine Kuh gibt heute doppelt so viel Milch wie in den 60er Jahren. Ein Mastschwein legt heute durchschnittlich 780 Gramm zu. Pro Tag. In den Achtziger waren es noch circa 200 Gramm weniger. Für ein Schwein bedeutet das konkret: Das jugendliche Skelett trägt enorme Fleischmassen.

Tubo-Mast mit schwerwiegenden Folgen

Masthähnchen

Und diese Turbo-Mast kann die Gelenke der Schweine belasten, sagt Bernhard Hörning, Professor für ökologische Tierhaltung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Knorpel veränderten sich, sagt Hörnung, als Folge dessen entzündeten sich die Gelenke - und das wiederum sei für die Schweine sehr schmerzhaft, könne sogar zur Lahmheit führen.

Es geht um die Krankheit Osteochondrose, auch Beinschwächensyndrom genannt. Studien zeigen, dass die Züchtung auf schnelles Wachstum und Fleischmenge als Ursache für diese Erkrankung des Schweins bekannt ist. Auf derartige wissenschaftliche Erkenntnisse stützen sich auch die Strafanzeigen der Tierrechtsorganisation PETA, so Edmund Haferbeck, Leiter der Rechtsabteilung. Am Donnerstag haben die Tierrechtler bundesweit Anzeige gegen acht Zuchtbetriebe erstattet, darunter einer in Bayern. Die Unterlagen liegen BR Recherche und der Süddeutschen Zeitung vor.

"PETA will erreichen, dass eines der Basisprobleme der sogenannten landwirtschaftlichen Nutztierhaltung – nämlich die Qualzucht – tatsächlich endlich mal aufs Tapet kommt. Und deswegen haben wir einige Unternehmen angezeigt." Edmund Haferbeck, PETA Deutschland

PETA geht davon aus, dass diese Betriebe unter anderem gegen Paragraph 11b des Tierschutzgesetzes verstoßen – es geht um sogenannte „Qualzucht“. Vereinfacht heißt das: Die Zucht ist verboten, wenn zu erwarten ist, dass es zu erblich bedingten Schmerzen oder vermeidbarem Leid kommt.

Auch die Tierärzte sind alarmiert

Allerdings ist der Gesetzestext nicht nur sperrig, sondern auch schwammig formuliert. Denn die Leitlinien, was genau unter Qualzucht fällt, bleibt das Bundeslandwirtschaftsministerium seit Jahren schuldig. Schon 2003 forderte der Bundesrat dringend eine entsprechende Rechtsverordnung. Der Grünen-Politiker Friedrich Ostendorff hat auch schon etliche Anfragen zum Thema gestellt – bislang erfolgslos. Er erwartet im Namen seiner Partei, dass Tierhaltungsverordnungen gemacht werden, die beschreiben, wo auch Grenzen des züchterischen Fortschrittes liegen:

"Damit wir eben nicht regelmäßig Überschreitungen haben, Extremzuchten haben, die sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen auch Richtung Qualzucht zu tendieren. Qualzuchten müssen definiert werden im Tierschutzgesetz." Friedrich Ostendorff, Bundestagsabgeordneter Bündnis90/Grüne

Bedarf sieht auch die Bundestierärztekammer und forderte im vergangenen Jahr rechtliche Regelungen: Die züchterisch bedingten Gesundheitsprobleme der Tiere seien kaum noch behandelbar. Das Bundeslandwirtschaftsministerium schreibt auf Anfrage von BR Recherche und SZ, man wolle den Vollzugsbehörden angemessenen „Handlungs- und Entscheidungsspielraum“ lassen.

Die Verantwortung wird also an die Länder abgeschoben. Die wiederum wenden das Gesetz aber bisher kaum an.