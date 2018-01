Betreuung soll besser werden Qualitätsbegleiter für Kitas sollen 2019 bayernweit kommen

Ab 2019 soll jede Kita in Bayern einen pädagogischen Qualitätsbegleiter in der Nähe haben. Das kündigte Sozialministerin Emilia Müller an. Ein Modellversuch habe bewiesen, dass Qualitätsbegleiter die Arbeit der Kita-Teams stark verbesserten.