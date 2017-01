Überraschungsauftritt Madonna gegen Trump

Hunderttausende Menschen haben am Tag nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten in der Hauptstadt Washington protestiert. Auch Popstar Madonna zählte zu den prominenten Demonstranten.

Die erste Nacht im Weißen Haus war kurz für den neuen US-Präsidenten. Nachdem er und First Lady Melania Trump am Abend auf drei Vereidigungsbällen getanzt hatten, traf das Paar erst nach Mitternacht im Weißen Haus ein. Doch um 07.00 Uhr verschickte Donald Trump schon wieder eine Twitter-Botschaft. Darin bedankt er sich für den "fantastischen Amtseinführungstag". Viele Bürger teilen Trumps Einschätzung, dass die Politiker in Washington versagt haben. Doch insgesamt überwogen die kritischen Reaktionen auf Trumps Antrittsrede.

"Falsches Bild vom eigenen Land"

Harvardprofessor David Gergen

Trump habe erst gar nicht versucht, auf die andere Hälfte Amerikas zuzugehen, die ihn nicht gewählt hat. Manche Kommentatoren meinten, es sei die düsterste und aggressivste Amtseinführungsrede in der US-Geschichte gewesen. Der Leitartikel in der "Washington Post" warf Trump vor, er zeichne "ein falsches Bild eines verarmten, von Verbrechen heimgesuchten Landes, das Opfer der Eliten in Washington und ausländischer Interessen" sei. Der Leitartikel der "New York Times" kritisiert, Trump habe seine Antrittsrede mit dem "Feingefühl eines Schlaghammers" vorgetragen und habe die anwesenden vier Ex-Präsidenten und Kongressabgeordneten beleidigt. Auch der frühere Präsidentenberater David Gergen sah in Trumps Rede eine "vernichtende Anklage gegen die politischen Eliten in den USA":

"Es war eine Drohung, dass sie unter seiner Führung rausgeschmissen werden. Für seine Anhänger war die gute Nachricht, dass er sich nicht verändert hat. Und für seine Kritiker war genau dies die schlechte Nachricht, dass er sich nicht verändert hat." David Gergen, früherer Präsidentenberater

Unterdessen sind Frauen aus allen Teilen der USA nach Washington gekommen, um am "Marsch der Frauen" teilzunehmen, darunter auch Prominente wie die Sängerinnen Katy Perry und Cher sowie die Schauspielerin Scarlett Johansson und Regisseur Michal Moore. Die Organisatoren rechnen mit mehreren hunderttausend Teilnehmern. Ähnliche Protestmärsche finden in 300 weiteren US-Städten statt. Der Protest richte sich gegen Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtspopulismus, betont die Organisatorin des Marsches, Pam Campos-Palma:

"Es geht um mehr als Donald Trump. Populistischer Faschismus ist weltweit auf dem Vormarsch. Und diese Regierung zwingt uns, unsere Stimme und unsere Stärke zu zeigen." Pam Campos-Palma

Bei der Demonstration gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington hat die Pop-Diva Madonna die Teilnehmer unterstützt. Sie trat vor den Demonstranten auf die Bühne und hielt eine Rede, in der sie heftig über den neuen Präsidenten herzog. So rief sie die Frauen im Land auf, ihre Ablehnung deutlich zu machen, "dieses neue Zeitalter der Tyrannei nicht zu akzeptieren". Alle Minderheiten im Land seien "in Gefahr", warnte Madonna. Dem müssten die Demonstranten eine "Revolution der Liebe" entgegensetzten. Nach ihrer Rede sang die Pop-Diva zwei Songs.

Proteste auch in München

Nicht nur in Washington stand der Samstag im Zeichen des Protests gegen Präsident Donald Trump. Weltweit sind Menschen dem Vorbild des "Women's March on Washington" gefolgt und haben gegen Sexismus, Rassismus und für die Rechte von Minderheiten demonstriert. In Berlin fand der "Women’s March on Washington" am Samstagmittag vor der US-Botschaft statt. Auch in Frankfurt, Bonn, München und anderen deutschen Städten gingen Demonstranten auf die Straße.