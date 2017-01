Afghanischer Künstler Pouya Freiwillige Rückkehr

Wenn nicht doch noch in letzter Minute ein kleines Wunder geschieht, dann wird Ahmad Shakib Pouya heute um 18:30 Uhr in Frankfurt Richtung Kabul abheben. Warum hat sich der Afghane freiwillig ein Ticket gekauft, obwohl er alles andere will als ausreisen in eine höchst unsichere Zukunft? Die Antwort ist: Nur wenn er freiwillig ausreist und nicht abgeschoben wird, darf er in Zukunft wieder in Deutschland einreisen.

Die freiwilliger Ausreise Die sogenannte freiwillige Ausreise ist eine alternative Option zur Abschiebung. "Für Antragstellende, die nach einer negativen Entscheidung im Asylverfahren nicht freiwillig ausreisen, tritt ein gesetzliches Einreise- und Aufenthaltsverbot – die sogenannte Wiedereinreisesperre – in Kraft." - informiert das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration. Rund 55.000 Asylbewerber und Migranten haben 2016 Deutschland freiwillig verlassen. Dies ist der höchste Stand seit 16 Jahren. 15.000 kehrten nach Albanien zurück, jeweils rund 5.000 nach Serbien, in den Irak und den Kosovo. Rund 3.200 Menschen reisten freiwillig nach Afghanistan aus, zehnmal mehr als im Vorjahr. Die Rückkehr wird von Deutschland finanziell gefördert.

Paradebeispiel gelungener Integration

Der Fall Pouya beschäftigt seit Wochen die Öffentlichkeit. Ist der afghanische Zahnarzt und Künstler ein Opfer bayerischer Symbolpolitik? Die Frage liegt auf der Hand, denn Pouya gilt geradezu als Musterbeispiel gelungener Integration.

2008 war er aus Angst vor den Taliban aus seiner Heimat geflohen. Er kam nach Deutschland, nach Augsburg. Pouyas Asylantrag wurde abgelehnt, trotzdem setzte er alles daran, hier so schnell wie möglich heimisch zu werden. Er lernte Deutsch, arbeitete ehrenamtlich als Dolmetscher und in der Altenpflege, er engagierte sich in verschiedenen Kunst- und Kulturprojekten und die IG Metall bot ihm sogar eine feste Stelle an. Da er sechs Sprachen spricht, sollte er eine Beratungsstelle für Flüchtlinge leiten. Doch Pouya bekam keine Arbeitserlaubnis. Der gebürtige Afghane hat sogar in Deutschland geheiratet, allerdings nur vor einem islamischen Geistlichen, für eine standesamtliche Trauung fehlte ihm ein Dokument.

Zaide - Flucht auf der Bühne

Deutschlandweit bekannt wurde Ahmad Shakib Pouya durch die Fernseh-Talkshow von Markus Lanz, in der er 2015 seine Geschichte erzählte und durch seine Hauptrolle in "Zaide". Das Musiktheaterprojekt wird von dem Verein Zuflucht e.V. organisiert und erzählt das gleichnamige Singspiel von W. A. Mozart neu - aus der Sicht von Flüchtlingen. In dem Stück, das ein Vorläufer zu "Entführung aus dem Serail" ist, geht es um Sklaverei, Willkürherrschaft und Flucht. "Zaide" war bereits in mehreren deutschen Städten zu sehen, Pouya trat sogar im Schloss Bellevue vor Bundespräsident Gauck auf.

Bis Dezember letzten Jahres wurde Pouya in Deutschland geduldet, dann erfuhr er, dass er abgeschoben werden soll. Buchstäblich in letzter Sekunde erhielt er einen dreiwöchigen Aufschub. Doch selbst prominente Unterstützer konnten Pouyas endgültige Abschiebung nicht verhindern.

Prominente Unterstützer

Neben anderen hatten sich Minister a.D. Thomas Goppel und die Bundestagsvizepräsidenten Claudia Roth für Pouya eingesetzt. Thomas Goppel erreichte immerhin die Aufschiebung der Abschiebung bis nach dem 14. Januar, dem Tag der letzten Aufführung von Zaide in München. Auch die Deutsche Orchestervereinigung hatte in einem Brief an Landtagspräsidentin Stamm und Innenminister Herrmann gefordert, von einer Ausreiseanordnung abzusehen. Dieser hatte im Dezember erklärt:

"Wir haben jetzt eine klare Situation, dass der Bundesinnenminister, die Bunderegierung insgesamt Rückführungen nach Afghanistan für vertretbar hält, in einzelnen Gebieten Afghanistans, die als halbwegs sicher gelten – und das ist jetzt in der vergangenen Woche erstmals seit langer Zeit so durchgeführt worden – und wir werden uns in Bayern an solchen Aktionen auch im neuen Jahr sicherlich weiter beteiligen." Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister

Wie sicher ist Afghanistan? Die Bundesregierung hat Aghanistan zwar nicht zum sicheren Herkunftsland erklärt, hält es aber in Teilen für sicher. Im Dezember des letzten Jahres wurden deshalb bereits die ersten afghanischen Flüchtlinge in ihre Heimat zurück gebracht. Kritiker bemängeln, Hintergrund dieser Entscheidung sei weniger die reale Sicherheitslage in Afghanistan, als die politische Stimmungslage in Deutschland. Tatsächlich wurde Anfang Oktober 2016 ein Abschiebeabkommen zwischen der EU und Kabul unterzeichnet, das die Rückführung von Flüchtlingen erleichtern soll. Es ist ein Prozess des Geben und Nehmens. Kabul bekommt im Gegenzug Subventionen, die das Land dringend braucht.

Letzte Hoffnung Arbeitserlaubnis

Lange, aber vergeblich hatte Ahmad Shakib Pouya auf die bayerische Härtefallkommission gehofft. Diese kann ausnahmsweise eine Aufenthaltserlaubnis an Ausländer erteilen, die eigentlich zur Ausreise verpflichtet sind. Voraussetzung sind in der Regel ein langjähriger Aufenthalt, gute Integration und die eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts.

Nach Auskunft von Stephan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat setzt Pouya jetzt auf die Erteilung eines langfristigen Arbeitsvisums, das er in der Botschaft in Kabul beantragen will. Das Arbeitsangebot der IG Metall steht. Erst müsse allerdings die zuständige Ausländerbehörde zustimmen, das letzte Wort habe dann die deutsche Botschaft in Kabul.

Keine rosigen Aussichten

Die Aussichten für Ahmad Shakib Pouya nach seiner Ankunft in Kabul sind alles andere als rosig. In auf youtube veröffentlichten politischen Songs hatte er sich gegen IS und Taliban geäußert. Vor der Abreise hoffte er, dass er nach seiner Ankunft mit Hilfe des Goethe-Instituts direkt in der deutschen Botschaft in Kabul aufgenommen wird. Ahmad Shakib Pouya kehrt übrigens nicht allein nach Kabul zurück. Begleitet wird er vom Münchner Veranstalter von Zaide, Albert Ginthör. Schließlich sei Afghanistan ja ein sicheres Land, argumentiert dieser...