Kryptographie Infineon macht Verschlüsselung NSA-sicher

Während immer mehr sicherheitsbewusste User ihre Mails verschlüsseln, bereitet sich die Security-Branche auf den großen Knall vor: Microsoft, Google und die Neubiberger Infineon arbeiten an kryptographischen Verfahren, die auch künftigen Quanten-Computern trotzen.

Heutige Mail-Verschlüsselung, sicheres Online-Banking und die und die unbeobachtete Internet-Suche funktioniert nur deshalb, weil es so richtig starke Rechner noch nicht gibt. Denn immer besteht die Gefahr, dass Cyber-Kriminelle oder Geheimdienste verschlüsselte Daten irgendwo im Netz abfangen und –speichern und sich dann in aller Ruhe ans Entschlüsseln machen. Sie probieren einfach alle möglichen Schlüssel aus.

Zahnlose Zahlenfresser

Versuchsaufbau: Quantencomputer

Das Problem ist nur, selbst die stärksten Supercomputer der Welt müssten jahrelang probieren, um die heute üblichen Verschlüsselungsverfahren zu knacken. Was aber wenn es jene ominösen und extrem leistungsfähigen Quanten-Computer einmal gibt, an denen etwa Konzerne wie IBM arbeiten? „In zehn, zwanzig Jahren könnte es soweit sein“, sagt Dr. Thomas Pöppelmann, Kryptologe beim Halbleiter-Konzern Infineon. Von Infineon und seinem niederländischen Konkurrenten NXP stammen die Chips in den elektronischen Personalausweisen, die sicheres Einkaufen und virtuelle Behördengänge ermöglichen.

Ohne Krypto keine Industrie 4.0

EC- und SIM-Karten, PCs und Smartphones sind weitere Einsatzgebiete für Verschlüsselungs-Bausteine. Autonome Autos und auch die von Politikern bis zum Überdruss zitierte Industrie 4.0 sind ohne zuverlässige Kryptographie nicht denkbar. „Es dauert Jahre, bis die Produkte entwickelt sind“, erläutert Pöppelmann. „Jahrelang werden sie verkauft und jahrzehntelang genutzt.“ „Post-Quantum-Kryptographie“, Verschlüsselungsverfahren, die auch Quanten-Computern trotzen können, ist deshalb in den Entwicklungslabors schon seit längerem Pflicht.

Warnung aus berufenem Munde

Der neue Perso - auch eine Kryptomaschine

Quasi offiziell gemacht hat das die NSA, deren Aufgabe es ist, die Kommunikation der US-Administration abzusichern und den Rest der Welt abzuhören. Im August vor zwei Jahren riet sie den von ihr betreuten Behörden öffentlich, nur noch Post-Quantum-Hard- und Software anzuschaffe Gefährdet wiederum sind vor allem so genannte asymmetrische Verfahren, wie sie heute etwa beim Ansurfen einer sicheren Site eingesetzt werden: Mit einer grünen Markierung in der Adresszeile weist sich eine Bank aus. Dazu wird asymmetrische Kryptographie eingesetzt. Etliche dieser Verfahren müssen durch sicherere ersetzt werden.

Der Kung-Fu Panda trotzt der NSA

Thomas Pöppelmann hat gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern einen Wettbewerb gewonnen, den Google ausgeschrieben hatte. Das von ihnen entwickelte Verfahren „New Hope“ wird auch künftigen Quanten-Computern trotzen. Google hat es Ende vergangenen Jahres testweise in seinem App-Shop Play eingesetzt. Pöppelmann ist sich sicher: „Der Download von Kung-Fu Panda II ist sicher. Den wird in den nächsten Jahrzehnten auch die NSA nicht knacken.“