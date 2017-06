Inferno in Portugal Mehr als 50 Tote bei Waldbrand

Ein verheerender Waldbrand hat in Portugal mindestens 57 Todesopfer gefordert. Viele Menschen starben auf der Flucht in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt.

Laut einem Sprecher des portugiesischen Innenministeriums waren viele der Opfer auf einer Nationalstraße unterwegs. Sie hätten versucht, den Flammen zu entkommen, seien aber vom Feuer eingeschlossen worden und in ihren Autos verbrannt. Portugals Ministerpräsident Antonio Costa befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könnte. Dutzende Menschen wurden bei dem Feuer verletzt. Es handle sich um die größte Waldbrandtragödie, die das Land in den vergangenen Jahren erlebt habe, so Costa.

Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

Schauplatz des Unglücks ist eine dünn besiedelte, waldreiche Region, rund 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Der Waldbrand war dort gestern Nachmittag ausgebrochen und hatte sich mit großer Wucht ausgebreitet. Nach Angaben der Regierung kämpfen derzeit mehr als 650 Feuerwehrleute an drei Fronten gegen das Feuer. Frankreich und Spanien entsandten Löschflugzeuge zur Unterstützung der portugiesischen Einsatzkräfte.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Portugal und Spanien erleben derzeit allerdings eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle, mit Temperaturen von teils über 40 Grad. Da es in weiten Teilen Portugals im Winter kaum geregnet hat, sind die Wälder ausgetrocknet. Das Land zählt derzeit über 150 Waldbrände.