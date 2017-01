SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher Genosse Glücklos

Die SPD hat es – mal wieder – nicht leicht. Skandale, wie die Ermittlungen gegen den früheren Landtagsabgeordneten Linus Förster und den Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, schaden der Partei.

Hinzu kommt, dass die Niederbayerin und JuSo Bundesvorsitzende Johanna Ueckermann keinen aussichtsreichen Platz für die Bundestagswahlliste bekommen hat. Auch das sorgt parteieiintern für großen Unmut. Und dann kam in dieser Woche noch ein historisch schlechtes Ergebnis im Bayerntrend des BR-Politmagazins Kontrovers dazu.



Feigheit kann Markus Rinderspacher dabei keiner vorwerfen. Die Bayern-SPD stürzt im Bayerntrend des BR auf 14 Prozent ab, der Landesvorsitzende Florian Pronold ist im Urlaub und nicht erreichbar, Generalsekretärin Natascha Kohnen äußert sich nur schriftlich. Markus Rinderspacher ist da, und kommentiert in mehreren Interviews das Ergebnis:

"Wir sind schwer enttäuscht von dieser Umfrage, das ist ein Schlag ins Kontor. Und selbstverständlich müssen wir jetzt genau analysiere, woran hat‘s denn gelegen. Und wir müssen weiter daran arbeiten, uns als die Partei der sozialen Gerechtigkeit zu präsentieren." Markus Rinderspacher

Nehmerqualitäten ohne Ende

Ministerpräsident Horst Seehofer in der Haushaltsdebatte

Er neigt nicht zum Jammern, zum Zweifeln, wundert sich, anders als viele andere Genossen, nicht, warum der bayerische Wähler einfach nicht erkennt, wie toll die SPD ist. Stoisch nimmt Rinderspacher die Oppositionsrolle an. Für manchen zu stoisch. Kurz vor Weihnachten sagt Ministerpräsident Horst Seehofer im Landtag:

"Ich wünsche mir Leidenschaft in der Politik, ich wünsche mir auch Typen in der Politik, die meistens sich durch die Leidenschaft ergeben und nicht durch die Langweiligkeit." Horst Seehofer

Ohne eigenes Thema

In der SPD wird das als Seitenhieb auf Rinderspacher gewertet. Der farblos wirkende Oppositionsführer, scheint auch nach sieben Jahren an der Spitze der SPD-Fraktion seine Rolle noch nicht gefunden zu haben. Krampfhaft versucht er Augenhöhe zwischen sich und dem Ministerpräsidenten herzustellen, greift ihn in Reden auch persönlich an. Oft wirken seine Attacken auf Seehofer und die CSU überzogen. Bei der Marathondebatte zum Integrationsgesetz Anfang Dezember formuliert er:

Markus Rinderspacher beim Angriff "Die CSU will mit diesem Gesetz dem Land einen streng rechts ausgerichteten Seitenscheitel verordnen und die geruchsintensive Haarpomade aus den 50ern gleich mitliefern." Markus Rinderspacher

Das sind wohlüberlegte, rhetorisch geschliffene Sätze, die auswendig gelernt klingen, wie Sprechblasen. Er will seinen Gedanken auf den Punkt bringen, sagt Rinderspacher und:

Das ist professionell. Einerseits. Andererseits wird es Rinderspacher als Oberflächlichkeit ausgelegt. Er, der SPD-Quereinsteiger, nach einem Jahr im Landtag war er bereits Fraktionsvorsitzender, hat immer noch kein Thema, für das er steht. Er will Generalist sein, heißt es aus seinem Umfeld. Und doch kommt immer wieder der Vorwurf, er arbeite sich nur an der CSU ab.

Gegner in der Fraktion, Unterstützer in der Münchner SPD

Natascha Kohnen und Markus Rinderspacher einträchtig beieinander

In der Fraktion mehren sich kritische Stimmen. Mangelnde Führungsstärke wird ihm da attestiert, manche Diskussionen lasse er zu lange laufen, bei anderen Themen versuche er seine Haltung durchzudrücken und gehe Gegner persönlich an. Ablesen lässt sich das am Ergebnis seiner Wiederwahl im Frühsommer 2016, ein Viertel der Abgeordneten stimmte gegen ihn. Rinderspacher hat parteiintern aber auch Unterstützer, Teile der Bundestagsfraktion halte große Stücke auf ihn, die Chefin der Münchner SPD lobte Rinderspacher beim Dreikönigstreffen vor zwei Wochen und unterstrich seine Eignung als Landtagsspitzenkandidat. Sogar als möglicher Parteivorsitzender wird er genannt, sollte Pronold das Amt abgeben wollen. Allerdings werden auch der Generalsekretärin Natascha Kohnen Ambitionen nachgesagt.

Authentisch beim Ortstermin

Markus Rinderspacher kann aber auch authentisch wirken.

"Ich möchte die Leute jetzt einladen, dass sie was essen." Markus Rinderspacher

Das sagt Rinderspacher bei einem SPD-Empfang für Ehrenamtliche in Garmisch Partenkirchen im November mit 30 bis 40 Zuhörern. Er läuft durch die Tischreihen, unterhält sich mit den Leuten, wirkt, anders als im Landtag, souverän und offen. Seine Rede hält er frei, steht vorm Rednerpult und er verzichtet auf Gestanztes. Seine Rede kommt an:

"Er hat das gesagt, was der Bürger sich denkt. Die Rede hat es auf den Punkt gebracht. Er ist nicht so bekannt, nicht so griffig. Aber mir hat er gut gefallen." Ehrenamtlicher beim SPD-Empfang

so das Urteil der Zuhörer. Erklärungsversuch für den Unterschied im Auftreten hier und im Landtag:

"Ich finds schon wichtig, dass die Opposition immer wieder Zähne zeigt. Aber nur Zähne zeigen, das ist zumindest auch hier bei einem Ehrenamtsempfang, nicht das, was die Leute hören wollen." Zuhörer

Mangelndes Gespür und steigende Beliebtheitswerte

Vielleicht richtet sich Rinderspacher zu sehr danach, was die Leute erwarten. Oft fehlt ihm das Gespür. Zum Beispiel auch bei einem youtube-Clip mit einer Weihnachtsansprache. Rinderspacher vor der Bayern-, Europa- und Deutschlandfahne, am Schreibtisch sitzend, mit Kerzen und Weihnachtsstern. Er hält eine staatsmännische Weihnachtsansprache, wie der Ministerpräsident, der Bundespräsident und die Kanzlerin. Sieht aus wie Schülerfernsehen, spottet ein Beobachter.

Anmaßend finden das auch führende SPD-Politiker, einer aus der Fraktion spricht von Fremdschämen. Seine Beliebtheitswerte bei der Bevölkerung konnte Rinderspacher laut BR Bayerntrend immerhin leicht verbessern, 16 Prozent der Befragten halten ihn für den geeigneten Spitzenkandidaten, das ist ein Plus von 3 Prozentpunkten.