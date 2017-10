Abstimmung über Unabhängigkeit Polizeigewalt gegen Referendum in Katalonien

Mit aller Macht will Spaniens Zentralregierung das Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens verhindern. Wahllokale sind abgeriegelt, in Barcelona fliegen Gummigeschosse. Die meisten Wahllokale sollen aber geöffnet sein.

Rund um viele Wahllokale ist die spanische Polizei mit hunderten Beamten im Einsatz. Ihr Auftrag: Stimmzettel und Urnen zu beschlagnahmen und zu verhindern, dass die Katalanen an diesem Referendum teilnehmen können. Der Vertreter der spanischen Regierung in Katalonien, Enric Millo, sagte, dieser Polizeieinsatz richte sich nicht gegen die Menschen in der Region, sondern gegen „diese illegale Abstimmung“.

Aus den Wahllokalen trägt die Polizei Menschen, die sich aus Protest auf den Boden gesetzt haben. Teilweise läuft der Einsatz mit Gewalt ab – das zeigen Bilder des spanischen Fernsehens. In Barcelona flogen Gummigeschosse, auch Schlagstöcke wurden eingesetzt. 38 Menschen sollen bislang verletzt worden sein, drei von ihnen schwer.

Ministerin festgenommen

Nach Angaben der Regionalregierung nahm die Polizei die katalanische Bildungsministerin fest. Kataloniens Ministerpräsident Puigdemont verurteilte den „gewalttätigen Polizeieinsatz“. Spanien habe heute viel verloren, Katalonien dagegen viel gewonnen, sagte Puigdemont vor Journalisten.

In vielen Wahllokalen läuft die Abstimmung auch ruhig ab. Urnen und Wahlzettel liegen bereit, die Menschen können ihre Stimme abgeben. Sollte es eine Mehrheit für die Abspaltung von Spanien geben, will die katalanische Regierung den Prozess der Unabhängigkeit einleiten und innerhalb von 48 Stunden die Republik Katalonien ausrufen.