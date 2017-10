Reaktionen auf Tweets Polizei verurteilt Internet-Hetze nach Messerattacke in München

Nach der Messerattacke in München hat die Polizei ausdrücklich gegen „Hetzer“ im Netz angeschrieben. Der Sprecher der Münchner Polizei Marcus da Gloria Martins verteidigt die deutliche Wortwahl: “Wir sind hier nicht mehr im Bereich der Meinungsäußerung, sondern dass hier Nutzer wider besseren Wissens falsche Dinge in die Welt setzen“.

Im Fall der Messerattacke auf Passanten am Rosenheimer Platz in München schließt der Pressesprecher der Polizei München, Marcus da Gloria Martins, einen Terrorhintergrund aus. Im Interview mit der Bayern 2 radioWelt sagte da Gloria Martins: "Das Motiv ist tatsächlich in der Person zu suchen, sicherlich auch ein Stück weit in einer persönlichen Ausnahmesituation, die in keinem Fall politisch oder religiös motiviert." Auf Twitter hatte die Polizei unter dem Hashtag #RosenheimerPlatz ausdrücklich gegen "Hetzer" in Zusammenhang mit der Tat angeschrieben.

Da Gloria Martins bezog Position zum Twitter-Auftritt der Münchner Polizei, die am Samstag darauf hinwies, dass der mutmaßliche Täter ein Deutscher ist: "Dass bei Twitter all jene trotz der Tatsache, dass es wirklich eine objektive Faktenlage gibt, Ängste schüren - wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo wir als Polizei das subjektive Sicherheitsgefühl vor solchen Menschen schützen müssen. Und das führt dann zu solchen, sehr konkreten und deutlichen Tweets."

Twitter als Fieberthermometer

Der Münchner Polizeisprecher machte weiter deutlich: "Die Vehemenz in der Unrichtigkeit der Darstellung zwingt uns dazu, hier wirklich ganz klare Kante zu zeigen. Wir sind hier nicht mehr im Bereich der Meinungsäußerung, die uns wichtig ist, sondern: dass hier wirklich Nutzer wider besseren Wissens falsche Dinge in die Welt setzen."

Anders als beim Amoklauf vor 15 Monaten in München herrschte am vergangenen Samstag aber laut da Gloria Martins keine Panikstimmung im Netz. Das wurde nach den Worten des Polizeisprechers auch am Notrufverhalten deutlich: "Unsere Bevölkerung war tatsächlich alarmiert, wir hatten mehr Notrufe, aber wir hatten keine Phantom-Tatorte und wir hatten vor allem auch keine Mitteilung, dass sich in der Bevölkerung Gerüchte breit gemacht haben."