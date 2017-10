Nach dem Massenmord von Las Vegas Polizei findet weitere Waffen im Haus des Attentäters

Was geschah in Las Vegas? Augenzeugenberichte ergeben ein Bild des Schreckens. Auch über den 64-jährigen Täter sind neue Details bekannt. Stephen Paddock hortete 23 Schusswaffen in jenem Hotelzimmer, von dem aus er mindestens 59 Menschen tötete und 400 verletzte. Weitere Waffen und Sprengstoff fand die Polizei im Haus des Täters. Das Motiv ist weiter unbekannt.

Im Haus des Attentäters, eineinhalb Stunden nordöstlich von Las Vegas, Nevada hat die Polizei weitere Waffen entdeckt, große Mengen Munition und diverses elektronisches Gerät, das noch untersucht wird. In einem seiner Autos fanden die Beamten außerdem Ammoniumnitrat - ein Salz, das zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden kann.

Wer war Stephen Paddock?

Der Bruder des Täters äußerte sich in einem Fernsehinterview erschüttert und ratlos. Sein Bruder habe sich weder für Politik noch für Religion interessiert. Allerdings habe er durch Immobiliengeschäfte Millionen verdient und viel Geld in Spielcasinos ausgegeben.

Eine von mehreren Immobilien Paddocks in Reno, Nevada

Der Polizei war Paddock bislang nicht bekannt. Bevor er am späten Sonntagabend minutenlang wahllos in die Menge von Konzertbesuchern schoss und sich wenig später tötete, war er weder vorbestraft noch der Polizei sonst irgendwie aufgefallen.

Benjamin Hoskins Paddock, Vater des Attentäters



Anders der Vater des Täters, der in den sechziger Jahren mehrere Banken ausgeraubt hatte: nach ihm fahndete das FBI auf seiner Liste der meistgesuchten Täter. Auf dem Plakat hieß es damals, der Bankräuber sei ein gefährlicher Psychopath.

Augenzeugenberichte: Zehn Minuten Dauerfeuer auf 22.000 Menschen

Der Horror begann am Sonntagabend um 22 Uhr Ortszeit auf der berühmten Casino-Meile in Las Vegas. 22.000 Menschen hatten sich versammelt, um ein Konzert des Country-Musikers Jason Aldean zu hören. Plötzlich wurden hunderte Schüsse von oben in die Menge gefeuert. Die meisten Konzertbesucher dachten zunächst an ein Feuerwerk, erinnert sich Augenzeuge Taylor Benge im Sender CNN.

"Aber dann haben sie die Lichter angemacht. Und eineinhalb Meter neben mir sah ich jemanden regungslos mit einer Schusswunde im Nacken. Von da an kippten Menschen wie die Fliegen um." Augenzeuge Taylor Benge

Auch Tom McKintosh war auf dem Konzert. Er versuchte zu entkommen, als er die Schüsse hörte. Er rannte mit seiner Frau auf eine Mauer zu, erinnert sich der Amerikaner:

"Wir sprangen drüber, aber als ich wieder hochkam, merkte ich, das sich meine Hosen und meine Schuhe mit Blut voll gesaugt hatten. Ich wusste, ich war getroffen. Dann kam ein Typ, der hielt irgend einen Truck an, schob mich rein, band mein Bein mit meinem Gürtel ab. Sonst wäre ich gestorben." Tom McKintosh

Viele andere Konzertbesucher konnten den Schüssen nicht mehr entkommen. Brian McKinnon berichtet, sein bester Freund sei tödlich im Nacken getroffen worden, als beide ein Foto von sich und dem Konzert machen wollten. Ein anderes Todesopfer ist Sonny Melton, ein Tourist aus Tennessee. Als die Schüsse fielen, nahm der 29-Jährige die Hand seiner Frau und begann zu rennen - vergeblich. Wenig später traf ihn eine Kugel im Rücken.

Das Loch in der Fassade des Hotels - aus dem Zimmer dahinter feuerte Paddock

Mindestens zehn Minuten schoss der Täter mit seinem Schnellfeuergewehr in die Menge. Während die Konzertbesucher versuchten, sich zu retten, stürmte ein Sonderkommando der Polizei in das nahe gelegene Hotel Mandalay Bay Resort. Die Schüsse kamen aus dem 32. Stock, so Hilfssheriff Kevin McMahill.

"Als wir oben ankamen, lokalisierten wir die zwei Zimmer, in denen sich der Täter aufhielt. Dann verschaffte sich unser Sondereinsatzkommando mit Sprengstoff Zugang ins Zimmer." Hilfssheriff Kevin McMahill

Kurz bevor sich der Attentäter selbst tötete, habe er noch durch seine Hoteltür hindurch auf anrückende Beamte geschossen.

Trauer - und neue Wut über die US-Waffengesetze

Las Vegas ist traumatisiert. Vor den Türen der Blutspende-Sammelstellen bildeten sich gestern lange Schlangen. Zum Glück: Die Krankenhäuser brauchen viele zusätzliche Konserven, um die Opfer des Attentats zu versorgen.

In den USA beginnt nach dem schwerwiegendsten Amoklauf in der jüngeren amerikanischen Geschichte eine neue Debatte über das laxe Waffenrecht, das sogar psychisch Kranken Anspruch auf Waffenbesitz einräumt. Der demokratische Senator Christopher Murphy sagt, der Kongress habe sich durch seine Untätigkeit mit schuldig gemacht:

"Und ich hoffe, dass Demokraten und Republikaner in den kommenden Tagen zusammenkommen, um zumindest über winzige Schritte zu sprechen, um den Menschen zu zeigen, dass Schweigen nicht länger möglich ist." Senator Christopher Murphy

Die Verteidiger des Rechts, Waffen zu tragen, halten jede Einschränkung für einen Angriff des Staates auf ihre persönliche Freiheit. Ihre feste Überzeugung seit Jahrzehnten: das einzige, was einen Bösewicht mit Waffe stoppen könne, sei ein "good guy" mit Waffe. Doch Las Vegas nährt die Zweifel an diesem Argument.

Caleb Keeter ist Musiker bei der Josh Abbott Band aus Texas, die ebenfalls in Las Vegas auftrat - und hat seine Meinung geändert:

"Ich habe das Recht auf Waffenbesitz bislang immer verteidigt. Bis heute. Ich kann gar nicht beschreiben, wie falsch ich gelegen habe. Wir haben Teammitglieder, die verdeckt Waffen tragen dürfen, wir hatten ganz legal Waffen im Tourbus - sind waren nutzlos.” Und weiter: “Wir brauchen schärfere Waffengesetze. Sofort. Ich bedauere zutiefst, dass ich das nicht verstanden habe, bis wir selbst in Gefahr gerieten." Caleb Keeter

Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass der republikanisch dominierte Kongress eine Verschärfung beschließen wird. Eine Sprecherin von Präsident Donald Trump bezeichnete eine Debatte über das Waffenrecht bereits als "verfrüht".