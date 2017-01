Sozialkunde an bayerischen Schulen Schüler und Lehrer für mehr Politikunterricht

In diesem Jahr ist Bundestagswahl, im kommenden Jahr wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Viele junge Erwachsene gehen dann zum ersten Mal zur Wahl. In der Schule, so beklagen Schüler und Lehrer immer wieder, bekommen die Jugendlichen zu wenig Einblick in die Politik.

Das Beste an Sozialkunde ist, dass jeder seine Meinung sagen kann und auch die Meinungen anderer hört, sagt die 15-jährige Celina. Sie besucht die zehnte Klasse der Wilhelm-Röntgen-Realschule in München.

"So, dass jeder dann die Ahnung hat, was in der Welt los ist und nicht die ganze Zeit nur PC-Spiele spielt und draußen ist oder sonst irgendwas. Sondern das finde ich wichtig für die Allgemeinbildung." Celina, 15 Jahre alt

In der Realschule steht Sozialkunde nur in einem Schuljahr auf dem Stundenplan - eben in der zehnten Klasse, dem Abschlussjahr, erklärt Celinas Sozialkundelehrerin Angélique Müller.

"In der zehnten Klasse ist die Abschlussprüfung im Vordergrund. Und in Sozialkunde ist unser Ziel, dass sie auch Bürger und Bürgerinnen werden, die Schüler. Damit sie dann auch wählen können, damit sie sich für die Politik langsam auch interessieren. Das ist viel zu spät." Angélique Müller, Sozialkundelehrerin

Die aus Frankreich stammende Lehrerin fände Sozialkunde bereits ab der sechsten Klasse sinnvoll. Momentan muss sie sich ranhalten, um in nur ein Schuljahr all das zu packen, was sie für unverzichtbar hält. Da heißt es, Schwerpunkte zu setzen - etwa das Thema Grundrechte.

"Dass sie einfach wissen, was für Rechte es gibt: Warum haben wir die Gewaltenteilung, warum ist es wichtig, dass es so bleibt? Man sieht zum Beispiel. was gerade in der Türkei passiert: Warum darf so etwas nicht passieren? Es ist einfach wirklich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler das verstehen." Angélique Müller, Sozialkundelehrerin

Die Lehrerin lädt auch Politiker in den Unterricht ein. Kürzlich war der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher aus dem Landtag da. Fanni (18) und Celina fanden den Besuch spannend.

"Er ist sehr gut auf die Schüler eingegangen, hat deren Fragen gut beantwortet. Er hat sich nicht so aufgespielt, sag ich mal. Also er hat ganz locker mit uns geredet, hat mit uns Witze gerissen, das war sehr gut mit ihm." Fanni, 18 Jahre alt

"Er kam auch nicht mit Anzug in die Schule und keine angegelten Haare, er hat sich auf den Tisch gesetzt, das war eher so auf einer Augenhöhe." Celina, 15 Jahre alt

Neben der SPD und den Grünen macht sich auch die CSU für Schulbesuche stark. Solche Besuche sollten noch viel häufiger stattfinden, damit Politik greifbar wird, meint der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher. Außerdem bräuchten die Schüler mehr Sozialkunde als heute.

"Wenn es da erst in manchen neunten oder zehnten Klassen beginnt - und dann mit einer Stunde vielleicht in der Woche -, dann muss man sich nicht wundern, dass viele mit unserer Demokratie nichts mehr anfangen können und sich den starken Führer - überwiegend männlich - wünschen. Einen Orbán oder Trump, oder Putin. Oder einen Erdoğan. Aber Demokratie funktioniert ganz anders. Der Edelstein der Demokratie ist der Kompromiss. Und der ist auch nicht faul. Sondern das ist ein gesamtgesellschaftlicher Interessensausgleich." Markus Rinderspacher, SPD-Fraktionsvorsitzender

Auch die Grünen im Landtag fordern eine Ausweitung der schulischen Angebote zur politischen und demokratischen Bildung, nämlich mindestens zwei Sozialkundestunden ab der achten Klasse in allen Schularten. Und, dass die Schüler mehr eigene Erfahrungen mit Politik machen.

"Dass sie mit Planspielen zum Beispiel viel mehr lernen: Wie funktioniert eigentlich Politik? Aber dass in der Schule auch mehr demokratische Regeln eingeübt werden. Dass Schule selber ein demokratischer Raum wird. Und nicht einfach nur Ohren angelegt und man schreibt auf, was der Lehrer an die Tafel schreibt." Margarete Bause, Grünen-Fraktionsvorsitzende

Der neue US-Präsident Donald Trump hat auch die Schüler der Wilhelm-Röntgen-Realschule in München beschäftigt. Denn viele Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund. Die Eltern von Fanni stammen aus Afghanistan.

"Vor allem damals, als die Präsidentenwahl dann endgültig war, haben wir direkt über dieses Thema diskutiert - was wir davon halten, wie sich die Schüler mit Migrationshintergrund fühlen, und wie sie darauf reagiert haben. Also, wir haben das gut diskutiert." Fanni, 18 Jahre alt

Sozialkunde ist unverzichtbar, meint Fanni. Hier den Durchblick zu haben, kann nur helfen.