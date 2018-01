Diakonie schlägt Alarm Politik soll Wohnungsnot in Großstädten bekämpfen

Der zunehmende Mangel an Wohnungen in bayerischen Großstädten muss politisch stärker bekämpft werden. Das fordern Vertreter der bayerischen Diakonie auf der Jahrespressekonferenz ihres Spitzenverbandes der Inneren Mission in München.

Dringend notwendig sei eine stärkere gesetzliche Kontrolle des freien Wohnungsmarkts durch eine funktionierende Mietpreisbremse und mehr sozialen Wohnungsbau. In der bayerischen Landeshauptstadt hat sich die Zahl der Wohnungslosen seit 2011 laut Diakonie nahezu verdreifacht. Rund 9.000 Menschen seien derzeit in den Notunterkünften der Wohnungslosenhilfe in München untergebracht.

Sozialer Wohnungsbau muss gefördert werden

Aber auch in Städten wie Augsburg, Nürnberg und Regensburg sei der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ein wachsendes soziales Problem, das dringend politisch angegangen werden müsse. Und zwar auch auf Bundesebene, so Günther Bauer, Vorstand der Inneren Mission München. Zentral sei die Förderung des sozialen Wohnungsbaus.

"Die zukünftigen Koalitionäre müssen nicht nur Wohnraum mit sozialer Bindung fördern, sondern sie müssen ihn finanzieren und dieser Wohnraum muss dann dauerhaft sozial gebunden sein und nicht nur für 25 Jahre." Günther Bauer, Vorstand der Inneren Mission München

Allein im Regierungsbezirk Oberbayern fehlen nach Angaben des evangelischen Sozialverbandes rund 200.000 Sozialwohnungen. Deswegen müssten aus Sicht der Inneren Mission rund zehn Milliarden Euro jährlich aus Bundesmitteln in den sozialen Wohnungsbau gesteckt werden.

Wenig freie Flächen für Wohnungsbau in Großstädten

Ein Problem ist freilich, dass die Bebauungsflächen in bayerischen Ballungszentren wie München rar sind. Zudem stoßen städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in der Landeshauptstadt regelmäßig auf den Protest der Bürger, die unter anderem den Verlust von Grünflächen oder die Zerstörung der regionalen Landwirtschaft rund um München fürchten. Der Wohnraum müsse laut Diakonie deshalb stärker in den umliegenden Landkreisen entstehen, die von der Wirtschaftskraft der Metropole profitierten. "Wohnraum muss aber auch entstehen, indem man höher baut und nachverdichtet", so Bauer.

13.500 Haushalte in München akut von Wohnungslosigkeit betroffen

In München haben Ende 2017 rund 29.000 Haushalte einen Antrag auf eine Sozialwohnung gestellt. Davon haben aber nur knapp 4.000 eine sozial geförderte Wohnung erhalten - so eine jüngste Statistik der Landeshauptstadt. Demnach sind 13.500 Haushalte akut von Wohnungslosigkeit betroffen.

Der Hauptgrund für die Wohnungsmisere: die explodierenden Preise auf dem freien Wohnungsmarkt. 17 Euro Miete pro Quadratmeter in der Münchner Innenstadt – das können sich Normalverdiener nicht mehr leisten. Dringend gesuchte Fachkräfte in der Pflege, Gastronomie aber auch Bus- und U-Bahnfahrer sowie Polizisten hätten es zunehmend schwer eine bezahlbare Wohnung in den Städten zu finden, erklärte Gordon Bürk, Geschäftsführer des evangelischen Hilfswerks.

Dabei habe laut bayerischer Verfassung jeder Bürger einen Anspruch auf eine angemessene Wohnung. "Das können wir in München schon lange nicht mehr erfüllen", sagte Bürk. Besorgt verwies Bürk auf die prekären Wohnverhältnisse: "Menschen leben in heruntergekommenen Wohnhäusern ohne Strom und Wasser, zum Teil mit fünf Personen in einem Zimmer." Auch wildes Kampieren an der Isar nehme zu. Gerade Frauen würden oft bei Übernachtungsplätzen im Bekanntenkreis ausgenutzt - als kostenlose Reinigungskraft, aber auch für sexuelle Dienstleistungen. "Wenn man da nicht gegensteuert, haben wir bald extreme Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt", so Bürk.

Deutsche konkurrieren nicht mit Flüchtlingen

Die Zahl der Wohnungslosen sei auch durch den Zuzug und die Anerkennung von Flüchtlingen gestiegen. Ein Konkurrenzverhältnis zu einheimischen Wohnungssuchenden sehe er aber nicht: "Für anerkannte Flüchtlinge gelten die gleichen Kriterien, wie für alle anderen Wohnungslosen", sagte Bürk. Um die Lage zu entspannen, forderte Bürk eine funktionierende Mietpreisbremse, die Wiedereinführung des 2004 abgeschafften Wohnraumaufsichtsgesetzes, den Abbau baurechtlicher Vorschriften, die Überprüfung der Bodenpreise und einen stärkeren Beitrag der acht an München angrenzenden Landkreise.