Erdstoß versetzt Bürger in Angst Erneutes kleines Erdbeben in Poing

Heute Abend hat es in Teilen von Poing einen Erdstoß gegeben. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidums Oberbayern gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, gab es zahlreiche Anrufe von besorgten Bürgern. Schäden seien bisher aber keine bekannt.

Zur Zeit laufen gerade noch die Ermittlungen was zu dem Erdstoß geführt haben könnte. Die Erde hat in Poing im letzten Dezember bereits gebebt. Damals waren hatte das Beben zwischen 1,8 und 2,7 auf der Richterskala. Die Experten beruhigten die Bürger: "Es besteht keine Gefahr." Die Ursache aber blieb unklar - trotz eines möglichen Zusammenhangs mit einer Geothermie-Anlage.

Liegt das Erdbeben an der Geothermie?

Zwar schreibt das Bayernwerk in seiner Mitteilung, dass „nach Einschätzung des Geophysikalischen Observatoriums der LMU München derzeitige geologische Erkenntnisse und Erfahrungen vermuten lassen, dass die Geothermienutzung in Zusammenhang mit derartigen seismischen Ereignissen stehe“. Doch bestätigt ist das noch nicht - Fachleute erkunden seitdem den Grund der wiederholten Erdstöße in Poing.