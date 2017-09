31 Jahre nach Tschernobyl Bayerische Pilze weiterhin belastet

Auch mehr als 31 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl sind einige Wildpilzarten in Teilen Bayerns weiter mit stark radioaktivem Cäsium-137 belastet. Wie das Bundesamt für Strahlenschutz am Dienstag in Salzgitter mitteilte, ist bei einem üblichen Verzehr von Pilzen dennoch die zusätzliche Strahlenbelastung gering. Den Angaben zufolge gibt es außergewöhnlich hoch kontaminierte kleinere Gebiete in Bayern.