Luftverkehr Air-Berlin-Piloten bleiben weg - 70 Flüge gestrichen

Ein Streik, der so nicht angekündigt war: Bei Air Berlin sind seit heute morgen 70 Flüge gestrichen worden - die Piloten sind nicht zum Dienst erschienen. Betroffen davon sind auch viele Flüge nach München.

Laut Air Berlin müssen aus "operativen Gründen" Flüge gestrichen werden. Betroffen sind alle großen deutschen Flughäfen wie Düsseldorf und Berlin-Tegel. Dort wurden von 70 Flügen über 30 Abflüge gestrichen. In München fallen voraussichtlich 16 Flüge aus. Jan Beinßen vom Nürnberger Flughafen bestätigte dagegen, dass es am Albrecht-Dürer-Flughafen keine Ausfälle gebe und zeigte sich überrascht von den aktuellen Medienberichten über einen Pilotenstreik. In Nürnberg würden alle Flüge planmäßig starten und landen.

Piloten Revolte?

Noch sind die Hintergründe, warum das Flugpersonal heute morgen nicht zur Arbeit erschienen ist, nicht geklärt. Air Berlin bestätigt derzeit "außergewöhnlich viele Krankmeldungen im Cockpit" und "bedauert die Unannehmlichkeiten" für die Fluggäste. Nach Informationen der BILD sei das Wegbleiben der Air-Berlin-Personals "ein purer Akt der Verzweiflung" wie ein Pilot zitiert wird. Und: "Uns tun die Passagiere leid, aber wir kämpfen um unsere Existenz".

Es wäre nicht das erste Mal, dass Flugkapitäne konzertierte Krankmeldungen als Kampfmaßnahme gegen drohende Umstrukturierungen anwenden. Bei TUIfly mussten im Oktober 2016 zahlreiche Starts deshalb gestrichen werden. Hintergrund war die Eingliederung des Unternehmens in die Golf-Airline Etihad.

Am Montag waren die Verhandlungen zum Übergang von 1.200 Air-Berlin-Piloten auf potentielle neue Käufer von Seiten der Geschäftsführung abgebrochen worden. Die zweitgrößte Airline Deutschlands hat im August Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 8.600 Mitarbeiter.

Kein Streikrecht

Wie die Vereinigung Cockpit (VC) berichtete, sind weniger als 50 Prozent der Air-Berlin-Piloten gewerkschaftlich organisiert. Demnach dürfen diese nicht streiken.

7.000 Passagiere betroffen

Betroffene Fluggäste rief die Airline auf ihrer Internetseite auf, nicht zum Flughafen zu kommen und sich stattdessen an die Hotline zu wenden oder den Status ihres Fluges unter www.airberlin.com/fluginfo zu prüfen. Entstandene Mehrkosten könnten später geltend gemacht werden, hieß es. Reisende, die von Streichungen betroffen seien, solle die "bestmögliche Reisealternative" angeboten werden.

Eurowings gibt sich optimistisch

Seit einem dreiviertel Jahr nutzt Eurowings insgesamt 38 Flugzeuge inklusive Crew der nunmehr insolventen Fluglinie Air Berlin. "Uns wurde das gestern Abend sehr spät kurzfristig mitgeteilt", so Matthias Eberle, Pressesprecher von Eurowings. Er gibt sich trotzdem optimistisch, alle gestrichenen Flüge mithilfe anderer Unternehmen kompensieren zu können. Passagiere sollen u.a. ausweichen auf die Lufthansagruppe, TUI und die Deutsche Bahn. Langstreckenflüge sind bei Eurowings heute nicht betroffen, so der Sprecher. Wie viele Kurzstreckenflüge heute bei dem Billigflieger ausfallen müssen, sei dem Unternehmen selbst noch nicht bekannt.

Keine Stellungnahme NIKI

Die österreichische Billig-Airline NIKI wollte keine Stellungnahme zu den gestrichenen Flügen geben. Die Low-Cost-Airline fliegt im Gegensatz zur Mutter Air Berlin Gewinne ein. Ein Grund sind die Kosten, die deutlich niedriger sind als in Berlin oder bei der Lufthansa-Billig-Konkurrenz Eurowings.