Geheimdienstkontrolle Wer ist Arne Schlatmann?

Sucht man nach Arne Schlatmann im Internet, erfährt man nur wenig über ihn: Dass er Mitautor eines Standardwerks über Verwaltungs-Vollstreckungsrecht ist beispielsweise. Dass er dem CDU-Ortsverband Berlin-Dahlem angehört. Dass er 52 Jahre alt ist, Jurist, katholisch und verheiratet. Ein Foto findet sich nicht.

Clemens Binninger, CDU

Es passt also irgendwie, dass dieser Arne Schlatmann, dieses "Phantom", heute Ständiger Bevollmächtigter des Parlamentarischen Kontrollgremiums wird. Oder anders gesagt: Er wird der verlängerte Arm des PKGr. Auf Weisung des Gremiums wird er - hauptamtlich und systematisch - die Geheimdienste kontrollieren und mit seinem ebenfalls neuen Mitarbeiterstab von 20 Leuten dafür sorgen, dass das Parlamentarische Kontrollgremium seine Arbeit "intensiver, koordinierter und kontinuierlicher" wahrnehmen kann. So steht es im "Gesetz zur weiteren Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes", das der Bundestag im Oktober gegen die Stimmen der Opposition beschlossen hat. Das Gesetz ist eine Reaktion darauf, dass die Kontrolle der Geheimdienste in der Vergangenheit nicht immer so geklappt hat. Das räumt auch der Vorsitzende des PKGr, Clemens Binninger, ein:

"Und vielen von uns ist es doch so gegangen, bei manchen Themen, die die Nachrichtendienste betreffen, dass wir in unseren Gremiensitzungen – naja, ich will mal sagen: Der Presseberichterstattung etwas hinterher gehinkt sind." Clemens Binninger

Wichtige Dienste

Das lag auch am ungleichen Kräfteverhältnis: Drei Dienste soll das PKGr kontrollieren, allein der Bundesnachrichtendienst hat rund 6.500 Beschäftigte. Hinzu kommen das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Militärische Abschirmdienst. Das Parlamentarische Kontrollgremium hat neun Mitglieder: Abgeordnete des Bundestages, die neben der Geheimdienstkontrolle auch noch anderes zu tun haben. Mehr Personal kann also nicht schaden, meint auch die SPD-Innenexpertin Eva Högl:

"Der neu zu schaffende Stab – das ist ganz wichtig - der wird die Arbeit des PKGrs stützen – und der arbeitet für alle Abgeordneten, die im PKGr sitzen." Eva Högl, SPD

Högl betont das so, weil die Opposition in dem neuen Bevollmächtigten und dessen Mitarbeitern nicht die Lösung sieht. Der Grüne Hans-Christian Ströbele, Dienst-Ältester im PKGr, befürchtet, dass der neue Bevollmächtigte durch seine Amtsdauer und seine Aufgabenbeschreibung zu mächtig werden könnte.

"Dadurch wird die Kontrolle nicht besser, sondern sie wird noch mehr zersplittet sein." Hans-Christian Ströbele, Bündnis90/Die Grünen

Auch der Linken-Politiker André Hahn, stellvertretender Vorsitzender des PKGr ist gegen die Neuerung.

"Diese Stelle samt Stellvertreter kostet Millionen und bringt wenig bis gar nichts. Vielmehr besteht die ernste Gefahr, dass besonders sensible Vorgänge oder Akten künftig allein dem Bevollmächtigten vorgelegt werden und nicht mehr den gewählten Abgeordneten. Damit würde die parlamentarische Kontrolle nicht unterstützt, sondern letztlich ausgehebelt." André Hahn, Die Linke

Mauer beim Bundesnachrichtendienst

Und Hahn sieht ein weiteres Problem: Arne Schlatmann ist seit gut 20 Jahren fast ausschließlich im Bundesinnenministerium tätig, arbeitete unter den Innenministern Wolfgang Schäuble und Thomas de Maizière, war Büroleiter von Innenminister Hans Peter Friedrich. Er arbeitete sowohl mit dem heutigen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen als auch dem heutigen BND-Chef Bruno Kahl zusammen. Der Linke Hahn befürchtet, Arne Schlatmann könnte in Loyalitätskonflikte geraten.

Für fünf Jahre tritt Arne Schlatmann sein Amt an; er kann danach ein Mal wiederernannt werden. Er darf auf Weisung Akten und gespeicherte Daten einsehen, hat Zutritt zu Dienststellen, darf Mitglieder der Bundesregierung und Behördenangestellte befragen; er wird regelmäßig an den Sitzungen auch der anderen Kontrollgremien, der G10-Kommission und des Vertrauensgremiums, teilnehmen und dem PKGr regelmäßig seine Ergebnisse mitteilen.

Er soll also durch eigene Recherchen und im Auftrag des PKGr Missstände bei den Geheimdiensten aufdecken - und zwar, bevor es die Medien tun.

Arne Schlatmann: Wenn er seinen Job gut macht wird man diesen Namen in Zukunft öfter hören.