Höhere Rentenansprüche Wer privat pflegt, kann seine Rente erhöhen

Die Reform der Pflegeversicherung, die zur Jahreswende in Kraft getreten ist, bringt Vorteile nicht nur für die Pflegebedürftigen selbst. Wer sich als Familienangehöriger, Nachbar oder Freund um einen Pflegebedürftigen kümmert, kann dadurch unter bestimmten Voraussetzungen seine Rentenansprüche aufbessern.

Aus bisher drei Pflegestufen sind jetzt fünf Pflegegrade geworden; dieses Mehr an Differenzierung kommt auch den Pflegepersonen zugute. Wer einen oder mehrere Pflegebedürftige mit mindestens Pflegegrad zwei in häuslicher Umgebung pflegt, für den zahlt die Pflegekasse Beiträge in die Rentenversicherung ein.

Zehn Stunden pro Woche reichen

Seit Jahresbeginn genügt dafür ein Zeitaufwand von 10 Stunden pro Woche, verteilt auf mindestens zwei Tage; bislang lag die Schwelle bei 14 Stunden. Die Pflegetätigkeit darf nicht erwerbsmäßig erbracht werden; eine finanzielle Anerkennung spielt keine Rolle, solange sie nicht höher liegt als das entsprechende Pflegegeld von der Kasse.

Übt die Pflegeperson noch einen Beruf aus, so darf diese Erwerbstätigkeit nicht mehr als 30 Stunden pro Woche umfassen. Ob alle Voraussetzungen erfüllt sind, prüft die Pflegekasse anhand eines Fragebogens. Der von ihr entrichtete Rentenbeitrag richtet sich nach dem Zeitaufwand und dem Pflegegrad.

Im Alter bis zu 25 Euro monatlich mehr

Die spätere Rente erhöht sich nach Beispielrechnungen monatlich um rund 7 bis 25 Euro für ein Jahr Pflegetätigkeit. Wichtiger als dieses Rentenplus ist in vielen Fällen, dass die Pflegezeit als Pflichtbeitragszeit gilt und entsprechend berücksichtigt wird.