Schwerstbehinderte Pflegereform bringt Entlastung für Angehörige

Für die Eltern von Kindern und Jugendlichen mit schwerster Behinderung gab es bisher kaum Möglichkeiten zum Durchschnaufen: Zwar übernehmen Krankenkassen die medizinische Versorgung zu Hause, aber nicht die Kosten fürs Kurzzeitwohnen, wenn einmal ein Urlaub der Eltern anstand. Und das bei Tageskosten von bis zu 500 Euro. Die Reform der Pflegeversicherung - beschlossen Mitte Dezember - soll von diesem Jahr an Entlastung bringen. Denn darin steht ausdrücklich, dass die Krankenkassen auch solche stationären Aufenthalte bezahlen müssen.

100 Seiten dick, trockener Gesetzestext – das ist die Pflegereform 2017, die zum neuen Jahr in Kraft getreten ist. Doch dahinter verbergen sich Schicksale – eines ist das vom 16-jährigen Florian aus Germering bei München.

Finanzielle Hilfe für die Kurzzeitpflege in einem Wohnheim

Er, seine Familie und die Abendschau im BR Fernsehen haben großen Anteil an einem kleinen, aber sehr wichtigen Satz im neuen Pflegegesetz: "Versicherte erhalten in stationären Einrichtungen Leistungen, wenn der Bedarf an Behandlungspflege eine ständige Überwachung und Versorgung durch eine qualifizierte Pflegekraft erfordert."

Jahrelang hat Familie Seeholzer für die Kostenübernahme für ihren Sohn bei der Kurzzeitpflege und später im Wohnheim gekämpft. Jedoch ohne Erfolg - ob vor Gericht oder bei den Krankenkassen.

Von Geburt an mehrfachbehindert

Florian Seeholzer ist von Geburt an mehrfachbehindert: Er kann nicht sprechen, nicht gehen, hat fast täglich epileptische Anfälle. Seine Eltern sind immer für ihn da – jetzt schon 16 Jahre lang. Dringend brauchen sie eine Auszeit.

Genau dafür gibt's eigentlich Kurzeitpflege, wie etwa die "Helfenden Hände" in München. Der Verein kümmert sich seit 45 Jahren um die schwersten Fälle: Doch eine Gesetzeslücke verhinderte die Kostenübernahme, weil bei Florian medizinisches Fachpersonal benötigt wird.

Einzige Alternative: Eine Demenzstation im Altenheim. Das aber wäre der sichere Tod für den 16-Jährigen, da sind sich seine Eltern sicher. Darum wenden sie sich an den die Abendschau im BR Fernsehen und machen auf die Problematik aufmerksam.

Ein "Abendschau"-Beitrag hilft weiter

In mehreren TV-Beiträgen versucht die Abendschau zu vermitteln - zwischen Krankenkassen und Trägern, auch die Politik schaltet sich ein. Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe und ehemalige Bundesgesundheitsministerin, trifft sich mit den Spitzenvertretern der Pflegeversicherung und Krankenkassen.

Hasselfeldt setzt sich bei Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) für eine Gesetzesänderung ein. Der kleine, aber wichtige Satz kommt ins neue Pflegegesetz und ist ein Segen für alle Betroffenen.

Schon in wenigen Wochen wird Florian die Kurzzeitpflege ausprobieren - die Kosten trägt dann zum ersten Mal die Pflegeversicherung. Und später wird durch das Gesetz auch das Leben in einem Wohnheim gedeckt.

Ein kleiner Satz mit großer Wirkung

Eine engagierte Familie, die Abendschau im BR Fernsehen, die nicht locker lässt, und eine Politikerin, die Wort hält - das steht hinter diesem kleinen Satz in der Pflegereform.

Er wird das Leben von allen Schwerstbehinderten und deren Angehörigen in Deutschland verbessern.