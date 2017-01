Pflegebetrug Landtag will Klarheit

Vor knapp einem dreiviertel Jahr haben gemeinsame Nachforschungen der Redaktion BR Recherche und der Welt am Sonntag Abrechnungstricksereien von russischen Pflegediensten ans Licht gebracht. Auch in Bayern gab es nach einem Bericht der Staatsregierung derartige Fälle. Doch genaue Zahlen gibt es noch nicht.

Leistungen, die abgerechnet aber, gar nicht durchgeführt wurden, gefälschte Pflegeprotokolle und Behandlungen, wie bei einer Fachkraft in Rechnung gestellt, aber letztlich von einer Hilfskraft gemacht: Betrügereien bei der Pflege gibt es viele. Auch in Bayern sollen sich private Pflegedienstleister auf kriminelle Weise bereichert haben, allerdings nur vereinzelt, stellte die Staatsregierung in ihrem Bericht vom vergangenen Jahr fest. Fälle von Pflegebetrug gab es etwa im Raum Augsburg.

Millionenschaden für die Kassen

Die Experten des Gesundheitsministeriums bezifferten den Schaden der Kranken- und Pflegekassen in Bayern auf 1,2 Millionen Euro. Die Kassen selber gehen allerdings von viel höheren Summen aus. Die AOK Bayern gibt an, sie allein sei schon um mehr als 1,2 Millionen Euro betrogen worden.

Deshalb wollen die Mitglieder des Gesundheitsausschusses jetzt Klarheit von der Regierung und vor allem aktuelle Zahlen. Außerdem verlangen sie bessere Kontrollen der Pflegedienst-Betriebe und verbindliche Standards etwa bei der Intensiv-Pflege. Ferner sollen künftig die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften für Delikte im Gesundheitsbereich auch gegen Abrechnungsbetrug in der Pflege vorgehen können.