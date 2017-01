Pelz aus Bayern Ein Label für den Fuchspelz

Es ist ein kalter Wintermorgen. Ein Feld bei in der Nähe von Rötz in der Oberpfalz. Das Revier von Dietmar Strasser, in der weißen Landschaft wäre er ihm aufgefallen, der heimische Rotrock

"Der Fuchs selbst hat keinen natürlichen Feind mehr. Das Großraubwild wie Bär Wolf und Luchs die sind nicht mehr da. Der einzige Feind, den der Fuchs hat, ist der Straßenverkehr." Dietmar Strasser, Jäger

Im Auftrag des Landratsamtes sorgt der Jäger im Landkreis Cham dafür, dass der Fuchs sich nicht zu sehr vermehrt. Sonst würde er Wildkaninchen und Rebhühner dezimieren, Krankheiten, wie die Räude und die Tollwut sich ausbreiten. Dietmar Strasser öffnet den Kofferraum seines Wagens und zeigt einen Fuchs, den er vor zwei Tagen erschossen hat.

"Das ist ein herrlicher Fuchs. Und so ein Tier gehört einfach abgebalgt und zum Verwerten. Weil das ist viel zu schade, dass man das in die Tonne schmeißt und entsorgt. Das ganze Fell, die Grannen, die Farbe die ganze Zeichnung von dem Fuchs, das ist herrlich." Dietmar Strasser, Jäger

Kostbarer Rohstoff

Das schöne Fell, ein kostbarer Rohstoff. Doch wie kann er sinnvoll verwertet werden? Der Revierjäger bringt den Fuchs zum nahen Rohfellhändler Leonhard Hofstetter. Für den Händler ist Dietmar Strasser ein regelmäßiger Lieferant, etwa 20 Rotfüchse schießt er in der Wintersaison. Doch viele Jäger wollen oder können nicht abbalgen, also dem Tier das Fell abnehmen. Sie haben ganz einfach Angst.

"Die Gefahr ist natürlich auch sehr groß, dass man sich mit dem Fuchsbandwurm infiziert. Und der Fuchsbandwurm geht dann nach Jahren für den Menschen tödlich aus. Das muss man ganz ehrlich auch sagen. Und laut Untersuchungen sind wir in Bayern auch fast zu einem Drittel der Füchse sind die Überträger vom Fuchsbandwurm und viele scheuen auch die Gefahr, dass sie sich infizieren können." Dietmar Strasser, Jäger

Da wundert es nicht, dass 90 Prozent der Felle in Bayern weggeschmissen werden. Bei Rotfüchsen sind es etwa eine halbe Million im Jahr. Dabei sind sie für den Rohfellhändler und Kürschnermeister Leonhard Hofstetter besonders wertvoll. Die Füchse aus der Region sind besonders schön.

"Aber im Bayerischen Wald ist das Klima sehr rau. Es ist frühzeitig kalt wir haben Höhenlagen im Bayerischen Wald und deshalb ist das Felle auch sehr dicht. Und gut, dass speziell aus diesen Lagen kommt." Leonhard Hofstetter

Diskussion im Bedingungen, an Pelz zu kommen

Leonhard Hofstetter bekommt Pakete aus ganz Deutschland. Sie stammen aus der ökologischen Jagd- und Revierpflege. Die meist dunklen struppigen Felle sind noch im Rohzustand, also ungereinigt, Sand und andere Waldspuren finden sich darin. Leonhard Hofstetter öffnet ein Packet, das er von einem Jäger zugeschickt bekommen hat.

"Das ist der Marderhund. Ein sehr unangenehmer Zeitgenosse im Revier draußen. Lässt sich schwer bejagen und ist ein großer Räuber. Da haben wir hier einen Steinmarder. Mit der weißen Kehle. Ein schöner Steinmarder und hier haben wir noch einen Iltis." Leonhard Hofstetter, Rohfellhändler

Pelze werden oft mit skandalösen Bedingungen in Zuchtfarmen in Verbindung gebracht. Niemand will für das Leid von Tieren verantwortlich sein. Wildpelze dagegen stammen von Tieren, die im Zuge der Raubwildregulierung sowieso getötet werden.

"Durch die jahrelangen Antipelzkampagnen hat der Pelz einen sehr schwierigen Stand. Wir leben mehr oder weniger vom Export. In ferne Länder, weil in Deutschland die Akzeptanz für Pelz sehr gering ist momentan." Leonhard Hofstetter

Fuchspelz in Mode?

Erst müssen die Pelze gereinigt werden, dann noch Schussverletzungen ausgebessert werden. Das passiert in der Kürschnerei. Diese heimischen Pelze verkauft Leonhard Hofstetter an die Kürschnermeister vor Ort, etwa an Wolfgang Lastner. Er hat ein Pelzmodengeschäft im Zentrum von Fürstenfeldbruck. Kürschner und Jäger haben sich zusammengetan. Das Label we prefur soll eine Orientierungshilfe für den Kunden sein.

"Auf dem ersten Blick ist es nur ein Wortspiel, aus dem Englischen wie „Prefur“, wir bevorzugen einen Pelz." Wolfgang Lastner

Einige Kürschner in Deutschland machen mit. Das Logo mit dem Schriftzug und dem stilisierten Tier soll garantieren, dass das Fell von hier stammt.

"Er bekommt ein regionales Produkt, des hier hergestellt wird bei unseren Kollegen, Fachbetrieben, er hat die Sicherheit dass es richtig veredelt wurde, das heißt also keine Chemie, dass es langlebig ist, dass es einfach qualitativ hochwertig verarbeitet wurde." Wolfgang Lastner, Pelz Berchtold

Die großen Modefirmen beteiligen sich derzeit noch nicht an wie We Prefur, noch ist das Label neu und die meisten Unternehmen produzieren ohnehin im fernen Ausland. Wolfgang Lastner und die anderen Kürschnermeister stellen ihre Modelle in der eigenen Werkstatt her, sie wissen, dass sie nur mit zeitgemäßem Design zukunftsfähig sind.

"Eine wichtige Thematik. Früher war Pelz Statussymbol, heute ist es sportlich, funktionell. Baumwollparka, innen mit Fuchspfoten, leicht, weich und jedes Teil vom Fuchs wird verarbeitet." Wolfgang Lastner

Das schöne Fell des Rotfuchses aus dem Bayerischen Wald. Mal in Natur, oder auch in grün gefärbt. Zwischen 500 und 2000 Euro kosten die Pelzjacken von Wolfgang Lastner. Manche können und wollen sich keinen Pelz leisten. Für Pelzliebhaber ist das Label „we Prefur“ eine gute Orientierungshilfe beim Einkauf.