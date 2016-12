Pegida in Bayern Die Bewegung schrumpft

Noch vor einem Jahr habe es ganz anders ausgesehen, so Burkhard Körner in einem Interview mit der Zeitung "Die Welt". Damals habe man bei Pegida-Demos im Freistaat bis zu 400 Teilnehmer gezählt. Mittlerweile sei deren Zahl deutlich geschrumpft - auf eine "mittlere zweistellige Zahl" pro Demonstration.

Wo ist die Grenze zwischen "Rechtspopulist" und "Rechtsextremist"?

Grundsätzlich habe sich die rechte Szene in Bayern in letzter Zeit neu formiert, betont Körner. Früher habe es eine relativ geschlossene rechtsextremistische Gemeinschaft gegeben, zu der einige bekannte Parteien und Kameradschaften gehörten. Heute wanderten "ideologische Versatzstücke der Rechten in die Mitte der Gesellschaft". Die Folge: Plötzlich begehen auch bislang völlig unauffällige Bürger rechte Straftaten, zum Beispiel gegen Asylbewerber. Die Zahl dieser Angriffe habe sich in den vergangenen Jahren vervierfacht.

Das ist "Pegida" "Pegida" steht für "Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes". Die Anhänger der Bewegung wenden sich vor allem gegen die deutsche Asyl- und Einwanderungspolitik. Viele der Pegida-Anhänger sind islam- und fremdenfeindlich. Gegen mehrere Organisatoren der Pegida-Demonstrationen sind Strafverfahren anhängig - allen voran gegen den Gründer des Vereins, Lutz Bachmann. Er lebt mittlerweile nicht mehr in Deutschland, sondern auf der Kanareninsel Teneriffa.

Und was ist mit der AfD?

Die Alternative für Deutschland habe viele Anhänger im rechtsextremen Spektrum, sagt der oberste bayerische Verfassungsschützer. Zwar sei die AfD insgesamt bisher kein "Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes", wohl aber einzelne Mitglieder.