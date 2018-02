Sprüche vom Derblecken 2018 Paukenschlag - Luise Kinseher verabschiedet sich vom Nockherberg

Ihr "Kinder" müssen künftig ohne sie auskommen: Mama Bavaria alias Luise Kinseher hat sich am Ende Ihrer Fastenpredigt völlig überraschend vom Nockherberg verabschiedet. "Gute Eltern" wüssten, wann es Zeit sei, loszulassen. Sie werde ihren "Kindern Damit hat die Kabarettistin und Schauspielerin heute ihre letzte Rede beim Starkbieranstich gehalten.

Einige im Publikum hatten Tränen in den Augen

"Da steckt nur dahinter, dass ich alle überraschen wollte", sagte Kinseher hinterher gegenüber dem BR. "Acht Jahre sind genug. Sedlmayr hat es neun Jahre lang gemacht, den wollte ich auf gar keinen Fall toppen." Und: "Wenn Seehofer aufhört als Ministerpräsident, dann ist das auch für mich auch eine gute Zeit", fuhr Kinseher fort. "Es ist eine Ära zu Ende, auch die Ära eines bestimmten Politikstils. Es müssen die Jungen her."

Kinseher geht mit Seehofer

Seit 2011 last Luise Kinseher in der Rolle der Mama Bavaria den Politikern die Leviten. Auch dieses Jahr teilte die Kabarettistin und Schauspielerin kräftig aus. Die Highlights aus ihrer Rede heute Abend auf dem Nockherberg in München:

"Noch nie gab es in Bayern so viele Ministerpräsidenten – und zwar zwei: einen amtierenden und einen gefühlten."

"Also Friede in der CSU: Das klingt für mich noch viel unheimlicher wie das Schweigen der Lämmer."

"Markus Söder und Horst Seehofer sind jetzt befreundet. Also nicht miteinander, aber es ist schon mal ein Anfang."

"Das hätte Ihr euch auch nicht träumen lassen, das euer Schicksal noch mal von der SPD abhängt."

"Für alles - außer Tiernahrung"

"Aber dass Du Dich da nicht übernimmst mit Deinem Superministerium! Innen reicht Dir ja nicht, es muss auch noch Heimat sein. Und für was Du da alles zuständig bis, für Migration, Integration, Polizei, Cyberkriminalität ... Man kann sagen: ein Ministerium für alles - außer Tiernahrung."

"Ich hab' gehört du solls Verkehrsminister werden - da hängt ja die Messlatte nicht hoch." (zu Andreas Scheuer)

"Er verschwanden die Wirtshäusern, dann der Kiebitz und jetzt auch noch die absolute Mehrheit der CSU."

"Wann habt Ihr es versäumt, die absolute Mehrheit der CSU in die Bayerische Verfassung aufzunehmen? Das muss schon ein Versagen unter Franz Josef Strauß gewesen sein!"

Immer größere Ministerpräsidenten

"Die CSU-Ministerpräsidenten sind seit jeher über sich hinausgewachsen! Franz Josef Strauß war schon mehr wie a laufender Meter, der Edmund Stoiber dann schon 1,82 Meter, Horst Seehofer 1,93 Meter und Markus, Du toppst das jetzt noch mal: mit 1,94 Meter. Die bayerischen Ministerpräsidenten werden immer größer, wie die Mücken!"

"Man könnte ja meinen, gemessen an unseren Problemen, die CSU war die letzten 60 Jahre in der Opposition!"

"Was ist heutzutage schon revolutionär? Für viele Münchner ist es ja schon revolutionär, wenn überhaupt die S-Bahn geht."

"'Konservative Revolution'! Auf sowas muss man erstmal kommen! Alexander Dobrindt, der Erfinder der scharfen Platzpatrone!"

"Der Ludwig Spänle hat nichts zu befürchten. Er ist halt von den zwei Freunden, die Markus Söder in München hat, der beste. Und deswegen bleibt er auch Miniser und zwar sachgrundlos."

"Seppi Schmidt ist der zweitbeste Freund von Markus Söder. Weißt Du schon, wo Du den unterbringst? Vielleicht als Familienminister? Keine zwei Wochen und wir haben die Bierpreisbremse in Kindergärten."

Plädoyer für Frauen in der Politik

"Aber man wird in der CSU als Frau nicht belästigt, zumindest nicht mit den höchsten politischen Ämtern. In der CSU da gibt es kein #metoo, da heißt es von vorne herein 'you not'."

"Liebe Niederbayern, ich habe eine Idee, wählt bei der Landtagswahl im Oktober aus Protest nicht die AFD, sondern die SPD? Das wäre mal richtig revolutionär!"

"Warum integrieren wir nicht einmal die Frauen, das wäre wirklich mal eine Revolution."

"Seehofer geht mit der Merkel nach Berlin in die Rentner-WG. Nach dem Motto: Wir haben uns solange die Zähne gezeigt – und jetzt liegen sie gemeinsam im Glas."