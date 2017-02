Online-Sicherheit Mehr Schutz durch starke Passwörter

Passwörter sind allgegenwärtig: Der E-Mail-Anbieter, der Onlineshop, die sozialen Medien – alle wollen von uns mit einem persönlichen Code gesichert werden, damit nur wir Zugriff darauf haben. Doch Kriminelle sind sehr findig darin geworden, diesen Schutz auszuhebeln.

Häufig bleiben Hacker-Angriffe lange Zeit unentdeckt

Deshalb sollte man seine Passwörter - unter anderem - regelmäßig wechseln. Zum Beispiel heute, am "Change Your Password Day" - zu deutsch: Wechsle-Dein-Passwort-Tag. Dieser Jahrestag soll Internetnutzer daran erinnern, ihre Online-Passwörter regelmäßig zu ändern. Denn: Häufig bleiben Hacker-Angriffe lange Zeit unentdeckt.

So kann ein Angreifer, der das Passwort eines E-Mail-Accounts ergaunert hat, zum Beispiel unbehelligt unter falschem Namen dubiose E-Mails verschicken, ohne dass der Inhaber des Mail-Kontos überhaupt davon erfährt. Ändert man das Passwort dagegen regelmäßig, ist diese Gefahr zumindest teilweise gebannt.

Passwortmanager mit Vorsicht zu genießen

Damit das Passwort gar nicht erst geknackt werden kann, sollte man ein möglichst sicheres wählen. Sicher heißt in diesem Fall leider meist auch: schwer zu merken. Also: lieber lang als kurz und möglichst auch mit vielen Sonderzeichen, Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben. Und: am besten für jeden Onlinedienst ein anderes Passwort.

Wer sich all die verschiedenen Passwörter nicht merken kann oder will, für den kann ein Passwortmanager von einem seriösen Anbieter sinnvoll sein. Diese Programme sichern alle Passwörter und geben sie bei Aufruf des entsprechenden Online-Dienstes automatisch ein. Dazu empfiehlt sich, das jeweilige Gerät - ob Smartphone, Tablet oder PC - mit Virenschutzsoftware abzusichern. Denn kann ein Angreifer das Gerät übernehmen, hat er natürlich auch alle gespeicherten Passwörter.

Zettel und Stift als Alternative

Für besonders sensible Online-Services wie zum Beispiel Onlinebanking, andere Bezahldienste oder den Login zur Krankenkassen-Website mit gesundheitlich relevanten Informationen empfiehlt es sich dagegen, sich die Passwörter tatsächlich zu merken oder sie auf einem Zettel zu notieren und diesen an einem sicheren Ort aufzubewahren.