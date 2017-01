Parteitag der Freien Wähler Förderung und Vorsorge im Fokus

Am zweiten Tag der Winterklausur der Freien Wähler in Cham stehen die Themen Kultur und Gesundheit im Mittelpunkt. Die Fraktion besuchte innerhalb des Landkreises ein Gesundheitszentrum in Bad Kötzting und einen Konzertsaal in Blaibach.

Ein architektonisch außergewöhnliches und mittlerweile vielfach prämiertes Konzerthaus in einer 2.000-Einwohner-Gemeinde, mit international renommierten Künstler und das mitten im Bayerischen Wald.

"Was man daraus ableiten kann, ist, dass Kultur im ländlichen Raum hervorragend funktioniert. Die Leute wollen es, es hat Ausstrahlungswirkung – und in so fern ist das ein ganz tolles Beispiel." Michael Piazolo, kulturpolitischer Sprecher der Freien Wähler

Gesunde Ernährung von Anfang an

Noch mehr Förderung, das wollen die Freien Wähler. Mehr Vorsorge in der Gesundheit, darum will sich der gesundheitspolitische Sprecher Karl Vetter in Zukunft kümmern. Er will, dass die Politik mehr auf die Gefahren von Zucker, Diabetes und Übergewicht hinweist.

Schon in den Kitas sollen die Kinder lernen, dass in vielen Lebensmitteln Zucker enthalten ist, in Ketchup zum Beispiel. Als Vorbild für die Aufklärungsarbeit nennt er die Zahnärzte.

"Was haben die Zahnärzte vor vierzig, fünfzig Jahren gemacht? Damals war Karies ein Riesenproblem, die Zahnärzte haben dann Gehirnwäsche betrieben – positiv gemeint, bei den Menschen, bei der Bevölkerung – so dass wir jetzt jeden Tag die Zähne putzen." Karl Vetter, gesundheitspolitischer Sprecher der Freien Wähler

Vetter will zum Thema Prävention eine Expertenanhörung im Landtag beantragen.