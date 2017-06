Endrunde der Parlamentswahl in Frankreich Macrons Bewegung hofft auf absolute Mehrheit

Nach den Hochrechnungen der Umfrageinstitute könnte La République en Marche zusammen mit der Zentrumspartei MoDem auf weit mehr als 400 der insgesamt 577 Sitze kommen.

Damit wäre der Regierung von Präsident Macron die absolute Mehrheit im Unterhaus des französischen Parlaments sicher. Viele der Abgeordneten aus der Präsidentenpartei stammen aus der Zivilgesellschaft und machen, sollten sie gewählt werden, dann zum ersten Mal Politik.

"Die neuen Abgeordneten werden auf jeden Fall schnell lernen müssen. Das betrifft aber nicht nur die Abgeordneten von La République en Marche. Es gab generell eine große Erneuerung bei den Kandidaturen. Viel mehr bisherige Abgeordnete als sonst haben sich nicht zur Wiederwahl gestellt, weil es ja jetzt das Gesetz gibt, das Ämterhäufung verbietet. Deshalb haben viele sich dafür entschieden, lieber ihren Posten als Bürgermeister oder als Präsident des Departement-Rats zu behalten." Politologe Jérome Sainte-Marie vom Institut Polling Vox

Für die weiteren Parteien kündigt sich dagegen ein Debakel an: Die Sozialisten, die zuletzt die Nationalversammlung dominiert hatten, müssen damit rechnen, dass ihre Fraktion auf einen Bruchteil zusammenschrumpft. Auch die konservativen Republikaner werden wohl – so die Berechnungen – keine 100 Mandate erhalten und damit deutlich schwächer sein als erhofft.

Gute Chancen auf einen Sitz in der Nationalversammlung hat die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen. Sie ist im Duell in ihrem Wahlkreis in Nordfrankreich die Favoritin gegen die Kandidatin von La République en Marche. Doch es gilt als eher unwahrscheinlich, dass der Front National auf 15 Mandate kommen wird, die Mindestanzahl für eine eigene Fraktion. Vergangenen Sonntag hatte sich weniger als die Hälfte der Franzosen an der Abstimmung beteiligt. Meinungsforscher Brice Teinturier rechnet damit, dass heute noch mehr Wähler als bei der ersten Runde zu Hause bleiben könnten.

"Es gab von vornherein eine starke Stimmenthaltung, dazu Wähler, die ihren Kandidaten nicht mehr im zweiten Wahlgang haben – auch sie könnten versucht sein, nicht mehr mitzustimmen. Es gab außerdem keine Dramatisierung, keine großen Herausforderungen – das Gefühl, dass die Sache gelaufen ist – es sind alle Voraussetzungen da, dass wir auf über 51% Enthaltung kommen und damit einen historischen Rekord verzeichnen werden." Brice Teinturier

Bis heute Abend um 18 Uhr haben die Franzosen Zeit, ihre Stimme abzugeben. In großen Städten wie Paris, Marseille und Lyon sind die Wahllokale bis 20 Uhr geöffnet. Ab dann sind die ersten Hochrechnungen zu erwarten.