Täter und Opfer des Bürgerkriegs Papst feiert Versöhnungsmesse in Kolumbien

Es war einer der Höhepunkte seiner Reise in Kolumbien: Papst Franziskus hat sich in Villavicencio mit Opfern des jahrzehntelangen Bürgerkriegs getroffen. Bei der Messe hatte er eine klare Botschaft an die früheren Konfliktparteien.

Rund 400.000 sind gekommen, ein gewaltiger Sprechgesang für den Papst. Der besucht Villavicencio, eine Stadt die die Gewalt Kolumbiens erlebt hat. Die Stadt gilt als das Tor zum Amazonasbecken – im Regierungsbezirk, der ganz in der Mitte von Kolumbien liegt, haben sie allein 240.000 Opfer gezählt. Der Papst feiert als erstes eine Messe – und nutzt die Predigt für eine Lehrstunde in Sachen Versöhnung.

"Sich versöhnen heißt, allen, die das Drama des Konflikts erlebt haben, eine Tür zu öffnen. Wenn die Opfer die verständliche Versuchung zur Rache überwinden, werden sie zu den glaubwürdigsten Vertretern der Prozesse zum Aufbau des Friedens. Es ist nötig, dass einige den Mut fassen, den ersten Schritt in diese Richtung zu tun, ohne darauf zu warten, dass die anderen es tun. Es genügt eine gute Person, damit es Hoffnung gibt!" Papst Franziskus

Opfer und Täter erzählen Geschichten

Mit dieser Botschaft rennt er hier offene Türen ein. Ein paar hundert Meter weiter, in einer großen Halle, sind um die 6.000 Menschen zusammengekommen, um Versöhnung zu feiern. Ein paar Opfer und auch ein paar Täter erzählen ihre Geschichten, die anrühren. In der Halle sind vor allem Menschen, die Schreckliches erlebt haben.

"Ich bin Essandra Sanauria, ich bin Opfer des bewaffneten Konflikts, auch von Vertreibung, Mord und sexueller Gewalt, durch die Paramilitärs. Ein Bruder, ein Schwager sind umgebracht worden. Es gab massive Vertreibungen, Vergewaltigungen, Folter, Einschüchterungen. Aber ich glaube, dass das Vergeben für einen Menschen das Wichtigste ist. Denn über das Vergeben können wir unsere Leben verändern." Essandra Sanauria, Opfer des Konflikts in Kolumbien

Etwas über 10 Jahre ist das her, dass Essandra all das angetan wurde. Im Department del Tolima, westlich der Hauptstadt Bogotà. Inzwischen hat sie die Kraft, hier zu sein – auch weil sie sich mit anderen Opfern zusammengetan hat, weil sie nicht schweigen will.

So geht es auch Leiner Palcios Asprillia, er wohnt in Bojayà, 80 Kilometer westlich von Medellin:

"2002 kamen die Paramilitärs, die Guerilla der Farc. Und die Farc hat eine Bombe in der Kirche von Bojayà gezündet. Da waren mehr oder weniger 600 Menschen und 79 sind gestorben, darunter 48 Kinder und über 30 gehörten zu meiner Familie." Leiner Palcios Asprillia, Opfer des Konflikts in Kolumbien

Zeichen der Versöhnung

In der Kirche gab es ein Holzkreuz, das als der schwarze Christus von Bojayà zum Symbol geworden ist. Heute hängt dieses Kreuz hinter dem Papst, viel mehr das, was von ihm übrig ist. Die Arme und Beine fehlen seit der Bombenexplosion in der Kirche, in die damals viele geflohen waren. Leiner findet Zeichen wie dieses wichtig:

"Wir alle haben die Gewalt auf ähnliche Weise erlebt, so wie die Täter, die aus Kolumbien eine Hölle gemacht haben. Und deshalb müssen wir den Weg der Vergebung und der Versöhnung beginnen. Wir müssen den ersten Schritt machen und uns als Geschwister begegnen, so wie der Heilige Vater sagt." Leiner Palcios Asprillia

Papst: Aus Leid soll Aktion werden

Papst Franziskus sagt in seiner Ansprache, er sei vor allem zum Zuhören gekommen, um mit den Verletzten zu weinen, sie zu umarmen. Und dennoch will er, dass aus dem erfahrenen Leid Aktion wird:

"Habt keine Angst, um Vergebung zu bitten und sie zu gewähren. Widersetzt euch nicht der Versöhnung, die euch hilft, Euch als Brüder und Schwestern einander anzunähern, Euch wiederzufinden und die Feindschaften überwinden lässt. Es ist Zeit, Wunden zu heilen, Brücken zu bauen und Unterschiede einzuebnen. Es ist Zeit, den Hass auszulöschen, auf Rache zu verzichten und sich dem Miteinander zu öffnen, das auf Gerechtigkeit, Wahrheit und auf der Schaffung einer authentischen Kultur der solidarischen Begegnung fußt." Papst Franziskus

Die Feier der Versöhnung war sicher einer der Höhepunkte dieser Papstreise. Und viele Menschen die dabei waren, haben die Hoffnung, dass Kolumbien, dieses verletzte Land mit rund acht Millionen Opfern aus jahrzehntelangen Kämpfen nun endlich die Wunden heilen kann.