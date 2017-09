Live aus Medellín/Kolumbien Gottesdienst mit Papst Franziskus

Papst Franziskus hatte Kolumbien seinen Besuch zugesagt, wenn der Friedensprozess mit der Guerilla-Organisation FARC umgesetzt werde. Das ist im Gange, aber bei weitem nicht abgeschlossen. In dem jahrzehntelangen Konflikt zwischen Staat und Guerilla starben rund 300.000 Menschen; mehr als sieben Millionen Menschen wurden zu Flüchtlingen. Und so steht Versöhnung – nach Jahrzehnten des blutigen Konflikts - im Mittelpunkt der Reise von Papst Franziskus nach Bogotá, Villavicencio, Medellín und Cartagena.

80 Prozent der Kolumbianer sind katholisch

Das Papamobil für den Papstbesuch in Kolumbien

Das Wort des Papstes zählt in Kolumbien. Auf dem Flughafen von Medellín, der zweitgrößten Stadt des Landes, feiert Papst Franziskus einen Gottesdienst, zu dem Hunderttausend Menschen erwartet werden. Es ist ein historischer Ort, denn 1968 fand in Medellín die Generalversammlung der Bischöfe Lateinamerikas statt, bei der sich die Kirchenführer zur "Option für die Armen" bekannten. Sie stellten sich damals – in Anknüpfung an das 2. Vatikanische Konzil - radikal auf die Seite der Armen, kritisierten soziale Ungerechtigkeit, redeten den Mächtigen ins Gewissen. Es entstanden Tausende sozialpolitisch engagierter Basisgemeinden. Seit einigen Monaten ist allerdings der Friedensvertrag in Kolumbien unterzeichnet. Er soll einer der ältesten Bürgerkriege der Welt endgültig beenden. Doch in vielen Friedenszonen rumort es.

Hymne für den Papst

Für den Papstbesuch wurde extra eine Hymne komponiert. Zu einem Mix aus Rap, Pop und typisch kolumbianischer Musik thematisiert sie den Friedensprozess im Land.

Für den argentinischen Papst ist es die fünfte Reise nach Lateinamerika. Nach Paul VI. (1968) und Johannes Paul II. (1986) ist er der dritte Papst, der nach Kolumbien kommt.

Den Gottesdienst kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Andrea Kammhuber.