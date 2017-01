Entdeckung des Schmerzes Frauenhofer-Institut Erlangen und Uni Bamberg forschen

Die Zahl der demenzkranken Menschen wächst, allein schon weil wir immer älter werden. Und sie leiden beispielsweise auch unter Schmerz wie andere ältere Menschen, können dies aber zum Teil nicht mehr ausdrücken. Studien zeigen jedoch, dass Demente im Krankenhaus, Pflegeheim oder auch daheim weniger Schmerzmittel bekommen als andere Menschen. Das liegt unter anderem daran, dass sie oft nicht sagen können, dass sie leiden. Dieses Problem soll künftig eine Software zur Gesichtserkennung lösen. Daran beteiligt sind das Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen und die Universitäten Bamberg und Groningen. Auf dem Kongress Pain Face Day haben die Beteiligten in Erlangen einen ersten Einblick gegeben.

Forscher zeigen wie das neue Gerät funktioniert

"Ich sitze jetzt vor der Kamera, die im Computer integriert ist und verziehe mein Gesicht, als hätte ich Schmerzen – also ich kneife die Augen zusammen, presse die Lippen aufeinander und lege meine Stirn in Falten", erklärt ein Wissenschaftler das neue Gerät. Kann das diese Software jetzt richtig deuten? Und ja, sie kann es. Das Programm erkennt bei diesem Gesichtsausdruck, dass jemand unglücklich schaut – also eine negative Emotion zeigt. Das Ziel des Forschungsprojekt ist, tatsächlich Schmerzen zu identifizieren und auch unterscheiden zu können von anderen negativen Gesichtsausdrücken.

Der Computer erkennt die Mimik

Das heißt Angst oder Ekel oder Schmerzen drücken sich in der Mimik unterschiedlich aus. Und bei der Entwicklung der Software ist Elektroingenieur Jens-Uwe Gabas vom Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen auf Hilfe angewiesen – nämlich von Stefan Lautenbacher. Er ist Professor für Physiologische Psychologie an der Uni Bamberg. Die Beschäftigung mit der Mimik geht auf Darwin zurück und er hat gemeint, das wäre ganz universell – wir würden alle gleich gucken, so der Professor aus Bamberg.

"Das ist so nicht. Wir haben Personen, die sind recht stoisch – bei denen kommt der Schmerz im Gesicht gar nicht an. Das ist natürlich ein Problem – das sind fünf bis zehn Prozent. Bei den anderen 90 Prozent gibt es schon so Typen – das ist wie eine Sprache mit verschiedenen Dialekten." Stefan Lautenbacher, Professor für Physiologische Psychologie an der Uni Bamberg

Bei Demenzkranken ist die Erkennung noch schwieriger

Das intelligente Videosystem muss also mit all den unterschiedlichen Ausdrucksweisen von Schmerz programmiert werden, damit es demenzkranken Menschen helfen kann. Umstritten ist allerdings wie verwirrte und vergessliche Menschen überhaupt einen Schmerz empfinden. Ich gehe davon aus, so der Professor weiter, die leiden in der Gegenwart sogar stärker, weil es immer wieder für sie überraschend kommt, weil sie keine Gegenmaßnahmen einleiten können – was machen wir – wir fragen um Hilfe – auch das können die nicht. Deshalb ist das aktuelle Leiden bei Demenzkranken wahrscheinlich stärker.

Betroffene können sich oft nicht mehr differenziert äußern. Vielleicht nur durch ein "Aua“ oder durch ein Wimmern auf Schmerzen hinweisen. Doch damit sie nicht einfach nur mit irgendeinem Medikament ruhig gestellt werden, brauchen Ärzte natürlich möglichst genaue Angaben.

"Ich denke, für uns in der Schmerztherapie ist wichtig, dass wir auch Informationen über die Art der Schmerzen bekommen, weil man dann unterschiedliche Medikamente gibt und von daher darf man nicht nur die Gesichtserkennung machen. Was eine Gruppe in Ulm noch macht, ist Stress über die Haut zu messen, wenn jemand schwitzt, wenn er in Stress ist, ob er schnell oder tief atmet - was es da für Muster gibt – da gibt es Hinweise, dass man damit den Schmerz messen kann – was auch in Skalen, die die Pflegekräfte jetzt schon nützen mit abgebildet ist." Dr. Reinhard Sittl, Pionier der Schmerztherapie seit den 1980er Jahren in Erlangen

Im Krankenhaus oder Pflegeheim kann niemand rund um die Uhr am Bett des demenzkranken Menschen sitzen. Doch Schmerzen können plötzlich auftreten oder wiederkehren. In so einem Fall könnte die Gesichtserkennungs-Software einen Alarm abgeben, aber nicht automatisiert über eine Schmerzpumpe ein Mittel verabreichen. In der Regel ist es bei allen diagnostischen Systemen so, dass ein Mediziner die Entscheidung treffen muss, welche Behandlung man macht und das wird hier auch nicht anders sein. Bis diese Gesichtserkennung bei Schmerzen tatsächlich in Kliniken und Pflegeheimen eingesetzt werden kann, dauert es aber noch mehrere Jahre.