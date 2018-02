Bergsteigen, Klettern, Wassersport "Outdoor" - Messe für Bergsteigen, Klettern und Wassersport 2019 in München

Bergsteigen, Klettern, Wassersport und Fitness. Der Bereich Outdoor umfasst viele Sportarten. Und hier sieht sich die Messe München bestens aufgestellt, immerhin veranstaltet sie in Deutschland und China Sportmessen unter dem Namen ispo. Beste Voraussetzungen, um die „Outdoor“ an ihrem neuen Standort weiterzuentwickeln, glaubt die Messe.

"Ich glaube dass wir ein sehr zukunftsorientiertes Konzept vorgelegt haben eben nicht nur vier Tage Ausstellung im Münchner Messegelände, sondern alle Möglichkeiten die die Digitalisierung bietet der Branche angeboten zu haben, ganz jährig Services und Plattformen zur Verfügung zu stellen." Klaus Dittrich, Münchner Messechef

Messe München hat sich gegen Konkurrenten durchgesetzt

Mit seiner Bewerbung hat sich München gegen Hamburg und den bisherigen Ausrichter Friedrichshafen durchgesetzt. Dort will man das Thema Outdoor aber nicht ganz aus der Hand geben und ab 2019 eine neue Veranstaltung in diesem Bereich schaffen. Die steht dann in direkter Konkurrenz zur Messe Outdoor in München.