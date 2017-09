Münchner Ehrenbürger verstorben Trauer um Architekt Otto Meitinger

Der Architekt Otto Meitinger ist tot. Wie die Stadt München bekanntgab, starb der Ehrenbürger der Landeshauptstadt bereits am Samstag. Meitinger war nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich für den Wiederaufbau der Münchner Residenz.

Wiederaufbau der Münchner Residenz

Otto Meitinger wurde am 8. Mai 1927 in München geboren. Nach dem Abitur studierte er an der damaligen Technischen Hochschule München Architektur. Als ausgesprochener Glücksfall für München hat sich erwiesen, dass er als 26-jähriger Regierungsbaurat mit der Leitung des Residenzbauamtes und damit mit dem Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstörten Münchner Residenz betraut wurde. Unter seiner Verantwortung entstanden dort zwischen 1953 und 1963 unter anderem das Antiquarium, die Reichen Zimmer, die Hofkapelle und die Schatzkammer neu.

Bereits 1958, nach nur knapp zwei Jahren Planung und Bauzeit und pünktlich zur 800-Jahr-Feier Münchens war auch der komplizierte Wiederaufbau des Cuvilliés-Theaters vollendet. Der Wiederaufbau der Münchner Residenz wurde richtungweisend für den Wiederaufbau vieler kriegszerstörter Baudenkmäler in Europa.

1976 kehrte er an den Ausgangspunkt seiner akademischen Laufbahn zurück und übernahm den Lehrstuhl für Entwerfen und Denkmalpflege an der Technischen Universität München. Dort wurde er 1983 zum Dekan der Fakultät für Architektur und 1987 zum Präsidenten der TUM gewählt.

Auszeichnungen

Für seine zahlreichen Verdienste hat ihn die Landeshauptstadt München mehrfach ausgezeichnet. Im Jahr 1987 mit der Medaille "München leuchtet - Den Freundinnen und Freunden Münchens" in Gold und im Jahr 1995 mit der der Goldenen Ehrenmünze. Am 7. November 2005 hat die Landeshauptstadt München Professor Meitinger das Ehrenbürgerrecht verliehen "als einem hochverdienten Brückenbauer zwischen Vergangenheit und Zukunft, Hochschule und Stadt, Wissenschaftsarbeit und Kulturbetrieb und zwischen München und seinem Umland".