Der Trump-Effekt Orwells "1984" an der Spitze der Amazon-Charts

In George Orwells Klassiker "1984" leben die Menschen in einem totalitären Überwachungsstaat, der vom unsichtbaren "Großen Bruder" geführt wird. Über fernsehänliche Televisoren, die sich nicht abschalten lassen, werden die Bürger konstant mit Propaganda bombardiert, während sie gleichzeitig mit den Geräten überwacht werden. Die Parallellen zum Jahr 2017 sind nicht zu übersehen: Wie tief die staatliche Überwachung geht, wissen wir spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden. Die Televisoren von heute sind Smartphones und soziale Medien. Die sind zwar abschaltbar, für viele Menschen aber nur noch theoretisch.

Massenüberwachung, Neusprech, Doppeldenk

Für die Massenüberwachung durch US-Geheimdienste ist Donald Trump zwar nicht verantwortlich, dennoch hat der neue Präsident jetzt die Möglichkeit, sie einzusetzen. Erst kurz vor seinem Abschied hat Präsident Obama die Befugnisse für den Informationsaustausch unter den Diensten noch einmal erweitert.

Und dass offensichtliche Propaganda zum Repertoire der neuen US-Regierung gehören dürfte, ist spätestens seit der ersten Pressekonferenz von Trumps Sprecher Sean Spicer klar. Dort tischte Spicer in fünf Minuten vier Lügen über die Größe des Publikums bei der Vereidigung Trumps auf. Trump-Beraterin Kellyanne Conway nannte Spicers Lügen einen Tag später "Alternative Fakten". Auch das erinnert stark an "1984". Dort etabliert der Staat die Kunstsprache "Neusprech" um unliebsame Gedanken der Bürger zu verbannen. Conways "Alternative Fakten" sind ein Paradebeispiel für Trumps Neusprech-Kampagne.

Alternative Fakten werden normalisiert

Gefährlich wird es dann, wenn es der Trumpsche Sprachgebrauch in den Alltag der Bürger schafft. Und das ist bereits vielfach passiert. Die #AlternativeFacts wurden sofort ein Trend-Thema auf Twitter. Sogar die New York Times beendet Schlagzeilen - wie Trump seine Twitternachrichten - mit "Sad!" ("Traurig!"). Und auch "Make America great again" (MAGA), der zentrale Slogan der Trump-Kampagne, hat sich tief in die Hirne der Menschen gebrannt. So tief, dass sogar der politische Gegner, die Demokraten, eine Variation davon nutzen, um gegen die Abschaffung von Obamacare mobil zu machen - "Making America Sick Again" heißt es da.

Das ist zwar alles zunächst ironisch gemeint, kann aber dazu führen, dass am Ende niemand mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Und auch für diesen gedanklichen Spagat gibt es bei Orwell einen Begriff: "Doppeldenk" ist die Kunst, die dort jeder beherrschen muss, der es im System zu etwas bringen will.