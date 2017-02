Bayern-Ei-Skandal Untersuchungsausschuss kommt

Der Untersuchungsausschuss soll eine genaue Aufklärung des Bayern-Ei Skandals in Angriff nehmen. Die Stimmen der Opposition reichen aus, um den Untersuchungsausschuss im Landtag auch gegen die CSU-Mehrheit durchzusetzen. Unzufrieden ist die Opposition vor allem mit der Informationspolitik des Verbraucherschutzministeriums.

Opposition fordert Konsequenzen

SPD-Fraktionsvorsitzender Markus Rinderspacher zielt vor allem auf Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU): "Sie hat leider überhaupt keine Auskunft gegeben im Bayerischen Landtag, und wenn man die Öffentlichkeit so lange an der Nase herumführt, dann ist das allemal Grund genug für einen Rücktritt", so Rinderspacher im Bayerischen Rundfunk.

Hubert Aiwanger von den Freien Wählern will vor allem die Verantwortung von Marcel Huber (CSU) klären - Scharfs Vorgänger, der jetzt die Staatskanzlei leitet: "Wir sehen hier die Gefahr, dass vertuscht worden ist bei der Amtsübergabe, dass Huber mehr wusste als er sagte."

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann will mit dem Untersuchungsausschuss grundsätzliche Fehler beim bayerischen Verbraucherschutz aufdecken:

"Bayern-Ei hat das deutlich gezeigt: Frankreich und Österreich warnen, ziehen die Ware aus dem Verkehr. Und in Bayern passiert gar nichts." Ludwig Hartmann, Die Grünen

CSU-Politiker Huber wenig beeindruckt

Der frühere bayerische Umweltminister und jetzige Staatskanzleichef, Marcel Huber (CSU), sieht einem Bayern-Ei-Untersuchungsausschuss gelassen entgegen. Es sei das gute Recht der Opposition, so etwas durchzuführen. Es sei gut, wenn man noch einmal die Gelegenheit bekomme, die Dinge klar zu stellen – dann werde er es im Untersuchungsausschuss erneut tun, sagte Huber nach der Ministerratssitzung am Dienstag.

Die neuen Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft Regensburg wollte Huber nicht bewerten. Diese seien ihm auch noch nicht zugänglich gemacht worden. Huber wies darauf hin, dass die neuen Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft zwei jahre "ex post" kommen. In wie weit es damals zu Versäumnissen oder Verfehlungen gekommen sei, müsse man sich ganz genau anschauen, so Huber weiter. Von dem was bisher bekannt sei, habe er nichts gesehen, wo er sagen müsse: "um Gottes Willen, da haben wir eklatant danebengehauen".

Huber zeigte sich über die Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen erstaunt: Die genauen Zahlen, die der Veterinär- und Gesundheitsverwaltung nicht vorliegen würden, erschienen ihm erstaunlich und er sei neugierig, wo sie herkämen und wie sie begründet würden.

Bayern-Ei Chronologie

2014 waren mit Salmonellen verseuchte Eier der Firma Bayern-Ei in Umlauf gekommen. In der Folge sollen laut Staatsanwaltschaft 187 Menschen erkrankt und einer möglicherweise an den Folgen der Infektion gestorben sein.