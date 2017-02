Bayern Ei - die nächste Runde Umweltministerin muss sich Debatte stellen

Bei ihrem Neujahrsempfang gestern Abend in der Münchner Residenz streifte die Umweltministerin das Thema Bayern Ei nur indirekt. Ulrike Scharf sprach von der Bedeutung des Verbraucherschutzes, den Skandal um die Salmonellen Eier erwähnte sie aber mit keinem Wort. So könnte es heute im Landtag also ungemütlich werden.

SPD wollen Rücktritt von Scharf

zum Artikel Bayern-Ei-Affäre SPD fordert Rücktritt von Scharf In der Bayern-Ei-Affäre erhöhen SPD und Grüne den Druck auf Umweltministerin Scharf. Die SPD fordert ihren Rücktritt, die Grünen drohen mit einem Untersuchungsausschuss. Und auch aus der CSU kommen inzwischen kritische Töne: Der Verbraucherschutzsprecher bemängelt die Informationspolitik in der Affäre. Von Rudolf Erhard [mehr - zum Artikel: Bayern-Ei-Affäre - SPD fordert Rücktritt von Scharf ]

Seitdem die Staatsanwaltschaft im Rahmen der Ermittlungen gegen den Eierproduzenten Bayern Ei festgestellt hat, dass im Freistaat 64 Menschen nach dem Verzehr von Eiern erkrankt sind, schießt sich jetzt die Opposition auf die Ministerin ein. Für die heutige Landtagsdebatte haben alle Oppositionsfraktionen Dringlichkeitsanträge angemeldet. So wirft die SPD der Ministerin und ihrem Haus Falschaussage vor. Die Sozialdemokraten fordern erneut den Rücktritt der Ministerin aber auch personelle Konsequenzen an der Spitze der Ministerialbürokratie und beim Landesgesundheitsamt.

Grüne forden lückenlose Aufklärung

Die Grünen mahnen eine umfassende Aufklärung an und verlangen, vom Umweltministerium eine lückenlose Chronologie der Kontrollen und Proben. Die Freien Wähler stellen die Frage, ob Informationen absichtlich zurückgehalten wurden. Die Vorwürfe werden außerdem durch Recherchen des Bayerischen Rundfunks erhärtet. Der BR zitierte jetzt noch einmal Aussagen der Ministerin und der Spitze des Ministeriums aus dem Jahr von 2015. Darin wurde versichert, dass es keinen Zusammenhang zwischen Erkrankungsfällen in Bayern und der Firma Bayern Ei gab und Kontaminationen lediglich eine abstrakte Möglichkeit seien.