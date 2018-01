Verurteilt wegen fahrlässiger Tötung OEZ-Attentat: Waffenverkäufer muss sieben Jahre in Haft

In München ist der Waffenlieferant für das Attentat am Olympia-Einkaufszentrum wegen illegalen Waffenhandels und fahrlässiger Tötung zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach damit ein einmaliges Urteil, blieb damit aber weit unterhalb dessen, was die Nebenkläger gefordert hatten.

Von: Michael Bartmann