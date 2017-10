Österreich-Wahl ÖVP führt, SPÖ auf Platz 2

Bei der Parlamentswahl in Österreich liegt laut Hochrechnungen die konservative ÖVP mit Spitzenkandidat Sebastian Kurz deutlich vorne. Sie kommt auf 30,2 Prozent. Dahinter folgt die SPÖ mit 27,1 Prozent auf Platz zwei. Die rechte FPÖ unter Parteichef Heinz-Christian Strache, die ersten Hochrechnungen zufolge auf Platz 2 war, kommt aktuell auf 25,9 Prozent.

2013 hatte die SPÖ insgesamt 26,8 Prozent der Stimmen bekommen. Es gilt als wahrscheinlich, dass die SPÖ in die Opposition geht.

Die Grünen, die liberale Partei Neos sowie die Liste des ehemaligen Grünen-Politikers Peter Pilz können den Hochrechnungen zufolge, die auch die Ergebnisse der Briefwahl berücksichtigen, auf einen Einzug in den Nationalrat hoffen.

Ein Youngster wird Kanzler

Außenminister Sebastian Kurz von der ÖVP galt als klarer Favorit der Wahl. Er könnte nun mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef in Europa werden. Auch wenn Kurz eine Koalitionsaussage vermieden hat, halten viele Beobachter eine Rechtskoalition von ÖVP und FPÖ für das wahrscheinlichste Ergebnis. In diesem Fall würden die Rechtspopulisten von Strache erstmals nach zehn Jahren an die Macht zurückkehren.

Die Nationalratwahl war um ein Jahr vorgezogen geworden, nachdem die Große Koalition aus ÖVP und SPÖ in diesem Frühjahr zusammengebrochen war. Der Wahlkampf verlief äußerst schmutzig. Zwischen SPÖ und ÖVP war es in den letzten beiden Wochen vor der Wahl geradezu zu einer Schlammschlacht gekommen. Ausgangspunkt war die Enthüllung, dass zwei Facebook-Seiten, die auch mit antisemitischen und rassistischen Tönen Stimmung gegen Kurz machten, aus den Reihen der SPÖ organisiert worden waren.