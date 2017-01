Erneuerbare Energien Was sich 2017 in Sachen Ökokraftwerke ändert

Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in Deutschland ist auch im vergangenen Jahr gestiegen – auf etwa 32 Prozent. Wie die Erfolgsgeschichte weitergehen wird, ist spannend geworden. Zum Jahreswechsel änderten sich Rahmenbedingungen.

Nur wer wirklich günstig kann, wird auch künftig zum Zug kommen. Zumindest bei größeren Projekten. Denn seit diesem Jahr gilt bei der Förderung von Windparks, Solarkraftwerken und Biogasanlagen in den meisten Fällen das Ausschreibungsprinzip. Der Bund gibt vor, wieviel Kraftwerksleistung er neu in Deutschland haben will und fördert dann diejenigen, die in den Ausschreibungen die geringsten Fördersätze benötigen, um ihr Projekt zu realisieren.

Kleine Solaranlagen werden weiter gefördert

Bei der Photovoltaik gibt es das schon – die günstigsten Anbieter kommen dabei auf unter sieben Cent pro Kilowattstunde Strom. Der Wettbewerb ist hier deutlich zu spüren. Kleinere Solaranlagen, zum Beispiel für den privaten Gebrauch, werden aber nach wie vor mit festen Vergütungen pro Kilowattstunde Strom gefördert. Tendenz allerdings weiter sinkend.

Neu angelaufen ist zum Jahresbeginn auch wieder die KfW-Förderung von Batteriespeichern. Zusammen mit einer Solaranlage auf dem Dach, lässt sich Strom damit mittlerweile zu vergleichbaren Preisen nutzen wie vom Versorger aus dem Netz.