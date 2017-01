Jahrestagung des Deutschen Beamtenbunds Mehr Arbeit, weniger Personal

Heute kommt in Köln der Deutsche Beamtenbund zu seiner traditionellen Jahrestagung zusammen. Mit Spannung erwartet werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Der öffentliche Dienst steckt in einer Krise: Die Personaldecke wird immer dünner und der Rückhalt in Politik und Bevölkerung immer geringer.

Gleich zu Beginn der traditionellen Jahrestagung beklagte der dbb-Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt die mangelnde Wertschätzung für den öffentlichen Dienst in Deutschland. Die Beschäftigten würden "zu gering geschätzt von der Politik" und "zu wenig respektiert von den Bürgern".

Besonders geärgert hatte sich Dauderstädt über die öffentliche Kritik an den Sicherheitsbehörden nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Selbst in einem perfekten Überwachungssystem werde sich ein solcher Ausnahmefall nicht vermeiden lassen. "Da ärgert es mich schon gewaltig, wenn man in den Medien dazu vor allem von 'Überforderung' und 'Versagen' hört", so der dbb-Chef.

Unrealistische Erwartungshaltungen

Unrealistische Erwartungshaltungen betreffen laut Dauderstädt auch andere Bereiche des öffentlichen Dienstes. Die Beschäftigten sollten "möglichst stets erreichbar sein, nicht unbedingt sofort entscheiden, aber doch bitte schnellstens und dann natürlich auch noch richtig, also fehlerlos selbst in Ermessensangelegenheiten."

Diese Einstellung zum öffentlichen Dienst sei auch ein Grund dafür, dass es immer häufiger zu Gewalt gegen Beschäftigte komme. Der Arbeitgeber Staat müsse den Beschäftigten deshalb auch konkrete Unterstützung anbieten.

Personaldecke wird immer dünner

Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst sank in den Jahren 2000 bis 2015 von 4,91 auf 4,65 Millionen. 1991 hatte der öffentliche Dienst noch 6,74 Millionen Beschäftigte - mehr als zwei Millionen mehr als heute. Bei den Beamten gab es seit 2000 einen Rückgang um mehr als 13.000 auf 1,67 Millionen. 1991 waren es noch 1,84 Millionen.

Die immer dünner werdende Personaldecke hat bereits Konsequenzen. SPD-CHef Sigmar Gabriel kritisiert in der heutigen Ausgabe der F.A.Z. : "Dicke Gesetzespakete, aber dünne Personaldecken – das funktioniert nicht". Allein bei der Bundespolizei würden 14.000 Stellen fehlen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Thomas de Maizière müssen auf der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes also mit Gegenwind rechnen. Gerade in der von de Maizière losgetretenen Debatte um die innere Sicherheit spielt die dünne Personaldecke bei der Polizei eine heikle Rolle.

Lückenlose Beschattung von Gefährdern

"Den Import von Hass müssen wir unterbinden, und - egal ob deutscher Staatsbürger oder zugewandert - Menschen, deren ganzer Lebenszweck darauf ausgerichtet ist, möglichst viele in den Tod zu reißen, muss keine Gesellschaft dulden", sagte der dbb-Vorsitzende Klaus Dauderstädt in seiner Eröffnungsrede. Doch wenn rund 20 Kriminalbeamte für eine lückenlose Beschattung eines Gefährders nötig seien, könne sich jeder ausrechnen, welche Personallücken dafür zu füllen wären.

In der Debatte um eine verbesserte Terrorabwehr in Deutschland fordert der Beamtenbund von der Politik Schritte für mehr Kommunikation und Handlungsfähigkeit der Behörden. De Maizière hatte mit Vorschlägen etwa zur Zentralisierung des Verfassungsschutzes beim Bund für Widerspruch gesorgt. "Dringender als die Frage der Organisationsstrukturen erscheint mir daher, Hürden bei Kommunikation und Information sowie bei Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit abzubauen," so Klaus Dauderstädt. Die Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Behörden wüssten am besten, "wo der Schuh drückt und woran es hapert".

"Europa - Quo Vadis?"

Der Deutsche Beamtenbund hat aktuell rund 1,3 Millionen Mitglieder. Auf der Jahrestagung kommen 870 Teilnehmer zusammen. Angesichts der Zunahme von EU-skeptischen und europafeindlichen Parteien hat der dbb in diesem Jahr das Motto "Europa - Quo vadis?" gewählt, um die aktuellen Entwicklungen zu analysieren und zu diskutieren.

Mitte Januar beginnt dann die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder, für den der dbb und die Gewerkschaft Verdi insgesamt sechs Prozent höhere Gehälter gefordert haben.