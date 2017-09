Trotz Schwächen bei Aufstieg Deutschland Top bei Technik-Ausbildung

Jeder dritte Hochschulabsolvent hat einen Abschluss in den so genannten MINT-Fächern. Allerdings sind nur ein Viertel der Studierenden in diesem Bereich weiblich. Das ist ein Ergebnis der OECD Studie "Bildung auf einen Blick".

In Deutschland studieren besonders viele junge Menschen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Für die Bundesbildungsministerin eine gute Nachricht und zugleich Gelegenheit für ein Plädoyer zur Frauenförderung.

"Zur Sicherung seiner Innovationsstärke braucht Deutschland eine ausgeprägte Mint-Kompetenz. Frauen müssen aber in diesem Bereich weiterhin besonders gefördert werden. Auf ihr Potenzial können und dürfen wir nicht verzichten." Johanna Wanka, Bundesbildungsministerin

Ausbildung an der Hochschule Mittweida

Ein weiteres Ergebnis: wer studiert oder auf eine Fachhochschule geht, hat gute Chancen auf einen Job. Neun von zehn Menschen mit einem so genannten tertiären Abschluss finden den Weg in den Arbeitsmarkt. Das gilt aber auch für junge Menschen, die einen Berufsabschluss gemacht oder eine duale Ausbildung durchlaufen haben.

OECD lobt berufliche Bildung

Die OECD betont in dem Bildungsbericht die große Bedeutung der dualen Berufsausbildung in Deutschland hervor. Diese stelle eine "hohe Beschäftigungsfähigkeit sicher. Nur 10 Prozent der jungen Menschen zwischen 20 und 24 Jahren seien in Deutschland weder in Beschäftigung noch in Ausbildung. Dies sei einer der niedrigsten Anteile in den OECD-Staaten.

Allerdings bemängelt die OECD-Studie, dass in Deutschland weiterhin ein erheblicher Teil junger Menschen ohne qualifizierten Abschluss bleibe, also weder Abitur noch eine abgeschlossene Berufsausbildung aufweise. Dieser liege bei 13 Prozent bei den 25- bis 34-Jährigen, fast gleich wie bei den 55- bis 64-Jährigen. Das heißt, in 30 Jahren hat sich das deutsche Bildungssystem an dieser Stelle nicht verbessert.

Kinder aus Arbeiterfamilien studieren selten

Noch an einem anderen Punkt hat sich wenig getan: Der Anteil der Hochschulabsolventen, deren Eltern nicht über einen Hochschulabschluss verfügen, habe sich über die Generationen nicht erhöht – ganz anders als im OECD-Durchschnitt. Bei den 30- bis 44-Jährigen sei er genauso groß wie bei den 45- bis 49-Jährigen, stellt der Bericht fest. Dabei sei Hochschulbildung in Deutschland größtenteils staatlich finanziert. Allerdings schränkt die Studie ein: Dies sei nicht nur negativ zu sehen. Zum Teil sei diese niedrige Mobilität darauf zurückzuführen, dass das erfolgreiche deutsche Berufsbildungssystem eine solide Alternative zum Studium biete.

Aufstiegschancen durch frühkindliche Bildung

Positiv bewertet die OECD-Studie, dass in Deutschland inzwischen fast alle Drei- bis Fünfjährigen eine Kita besuchen und 98 Prozent der Fünfjährigen an Vorschulbildung teilnehmen. Dies sei deutlich höher als der OECD-Durchschnitt. Die Teilnahme an qualititav hochwertiger frühkindlicher Bildung und Erziehung sei für die späteren Bildungsergebnisse besonders wichtig. Die OECD-Studie bemängelt in diesem Zusammenhang, dass rund 25 Prozent der Kosten für einen Kita-Besuch privat getragen werden müssten – dies sei deutlich höher als in anderen OECD-Staaten. Bei einem Universitätsbesuch betrage der private Finanzierungsanteil dagegen nur 14 Prozent.

"Die OECD-Message ist seit langem klar: Der Besuch einer Kita sollte gebührenfrei möglich sein." Heino von Meyer, Leiter des OECD Berlin Centre

Mehr Geld für Bildung

Insgesamt sieht die OECD die Notwendigkeit, dass Deutschland mehr in Bildung investiert. Derzeit liegen die Bildungsausgaben bei 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, deutlich unter dem OECD-Schnitt von 4,8 Prozent. Angesichts steigender Schülerzahlen und den kommenden Herausforderungen durch die Digitalisierung und die Integration von Zugewanderten müsse Deutschland mehr Geld in die Hand nehmen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.