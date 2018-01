Teisnach und Sulzbach-Rosenberg Bei Bürgermeisterwahlen gewinnen SPD-Kandidaten

Bei zwei Bürgermeisterwahlen in Ostbayern waren heute die SPD-Kandidaten erfolgreich. In der niederbayerischen Marktgemeinde Teisnach behält die SPD das Szepter. In Sulzbach-Rosenberg bleibt der SPD-Mann im Amt.

Von: Marcel Kehrer