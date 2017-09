Marsch durch die Oberpfalz Wolf zieht über Truppenübungsplätze

In der Oberpfalz ist ein Wolf umgezogen - von einem Truppenübungsplatz zum anderen. Das männliche Tier hat bisher auf dem Militärgelände in Grafenwöhr gelebt, dort waren letztmals im Februar Spuren von ihm gefunden worden.

Jetzt ist seine Losung auf den 30 Kilometer südlich gelegenen Truppenübungsplatz Hohenfels (Lkr. Neumarkt) festgestellt worden, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt unter Verweis auf eine Genanalyse mitteilt.

Der dritte Wolf

Es ist der insgesamt dritte Nachweis eines Wolfes auf dem 160 Quadratkilometer großen Militärgelände im Kreis Neustadt an der Waldnaab. Möglicherweise stammen diese Nachweise aber teilweise vom selben Tier. Eine im Januar gefundene Wolfsspur konnte genetisch nicht ausgewertet werden. Zuletzt war ein Wolf im April in Hohenfels in eine Fotofalle getappt.

Wolfsjunge in Niederbayern

Langsam kommt der Wolf nach Ostbayern zurück. Ende Juli wurden drei Wolfswelpen im Nationalpark Bayerischer Wald nachgewiesen. Es ist der erste Wolfsnachwuchs in Bayern seit rund 150 Jahren. Der Wolfsnachwuchs war von Experten erwartet worden, als vor Monaten klar war, dass ein Wolfspaar im Nationalpark herumstreift, und nicht mehr nur wie früher ein Einzelwolf.